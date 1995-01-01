Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами

Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.

Команда едет в отель. Температура воздуха в Глазго +14; состояние у сборной, как информирует пресс-служба, «бодрое».