Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами

Интересно, комличенко полетел, или отцепили по русскому обычаю
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
Команда едет в отель. Температура воздуха в Глазго +14; состояние у сборной, как информирует пресс-служба, «бодрое».
- Россия занимает в группе второе место.
- Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.
- Матч начнется в 21:45 по Москве, в России встречу покажет «Первый канал».