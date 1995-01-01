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    Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами

    Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.

    Команда едет в отель. Температура воздуха в Глазго +14; состояние у сборной, как информирует пресс-служба, «бодрое».

    • Россия занимает в группе второе место.
    • Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.
    • Матч начнется в 21:45 по Москве, в России встречу покажет «Первый канал».

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Genz 34 минуты назад

      Интересно, комличенко полетел, или отцепили по русскому обычаю

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3700

      vladik12 > Genz 30 минут назад

      Полетел, раз в списке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      Genz > vladik12 28 минут назад

      Хочется посмотреть на него в деле

      0
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