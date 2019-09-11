Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Материалы

Шотландия - Россия

06.09.2019, Пятница, 21:45 мск Глазго, стадион Хэмпден Парк Трансляция: Первый канал Матч! Премьер Отбор ЧЕ-2020, 5 тур Шотландия - Россия
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 10 0 0 40:3 +37 30
2. Россия 10 8 0 2 33:8 +25 24
3. Шотландия 10 5 0 5 16:19 -3 15
4. Кипр 10 3 1 6 15:20 -5 10
5. Казахстан 10 3 1 6 13:17 -4 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 -50 0
...
  • ...
    Рейтинг: +9416

    ufos73 6 сентября 2019, 23:44

    Что особо не понравилось, наши в одно касание вообще не умеют, ни пас отдать не пробить, из за этого несколько отличных моментов, засрали...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +214

    Sanirin79 6 сентября 2019, 23:40

    Ветеран Жирков лучший игрок матча....мда... че с молодежью?

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 6 сентября 2019, 23:38

    не часто в гостях отыгрываемся С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +255

    aleksander 6 сентября 2019, 23:35

    Победу сделали зенитовцы!!!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +54

    CSKA_Sergey 6 сентября 2019, 23:33

    откровенно засуживает нас этот грек

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +255

    aleksander 6 сентября 2019, 23:32

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Епти смотря концовку видишь, что "паровозовские локомотивы" косячат пздц.. Мартышка в воротах мяч поймать не может на выходе, а у Баринова пас вообще в сборной отсутствует

    -4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9416

    ufos73 > aleksander 6 сентября 2019, 23:42

    Ты на Ерохина с Оздоевым посмотри лучше...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +255

    aleksander 6 сентября 2019, 23:26

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Пропустил большую часть матча, увидев опять эту "обезьяну" в воротах не удивился пропущеному мячу...

    -6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +112

    kokor2d2 6 сентября 2019, 23:25

    Оздоев дно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +151

    rerih 6 сентября 2019, 23:08

    Странный комментатор...забили скотлы ГООООЛ...забили наши и оба раза просто гол

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3138

    m40 6 сентября 2019, 23:03

    В первом тайме вроде давили, но как то безтолково. А во втором напор усилился и уже мысль появилась- очень радует

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 