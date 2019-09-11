Шотландия - Россия

Что особо не понравилось, наши в одно касание вообще не умеют, ни пас отдать не пробить, из за этого несколько отличных моментов, засрали...
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|+37
|30
|2.
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|+25
|24
|3.
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|-3
|15
|4.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|-5
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|-4
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|-50
|0
Что особо не понравилось, наши в одно касание вообще не умеют, ни пас отдать не пробить, из за этого несколько отличных моментов, засрали...
Ветеран Жирков лучший игрок матча....мда... че с молодежью?
Победу сделали зенитовцы!!!
откровенно засуживает нас этот грек
Епти смотря концовку видишь, что "паровозовские локомотивы" косячат пздц.. Мартышка в воротах мяч поймать не может на выходе, а у Баринова пас вообще в сборной отсутствует
Ты на Ерохина с Оздоевым посмотри лучше...