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    Орещук: «От Шюррле вежливо отказались. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде – космос»

    Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук сообщил, что дортмундская «Боруссия» предлагала подписать полузащитника Андре Шюррле.

    — Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

    — Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

    — Нет сожаления?

    — Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.

    — Почему отказались от Балотелли?

    — Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.

    • «Бизнес Online» сообщал, что «Спартак» заплатил Шюррле 3 миллиона в качестве подъемных. «Локомотив», который также боролся за игрока, предлагал ему менее выгодные условия – оклад 2 миллиона (до 2,5 с бонусами) и 1 миллион подъемных.
    • «Спартак» арендовал Шюррле у «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • «Динамо» приобрело Максимилиана Филиппа у дортмундского клуба за 20 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7273

      alex1951 36 минут назад

      Теперь ,надеюсь,вопросов не будет,куда уплывают денюжки рос.футбола?
      Осталось только руссише фамилиен дать и чем вам не доморощенный футболисты))))
      А на своих тратится ?Ё мое ,сплошные убытки,а так с инкубатора взял и ляпи медали....

      0
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      Рейтинг: +2187

      Dgad 1 час назад

      Балотелли был бы топ трансфером для РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8407

      Диктор 1 час назад

      Ну так кусайте сейчас локти

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