Орещук: «От Шюррле вежливо отказались. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде – космос»

Теперь ,надеюсь,вопросов не будет,куда уплывают денюжки рос.футбола?
Осталось только руссише фамилиен дать и чем вам не доморощенный футболисты))))
А на своих тратится ?Ё мое ,сплошные убытки,а так с инкубатора взял и ляпи медали....
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук сообщил, что дортмундская «Боруссия» предлагала подписать полузащитника Андре Шюррле.
— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?
— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.
— Нет сожаления?
— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.
— Почему отказались от Балотелли?
— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.
- «Бизнес Online» сообщал, что «Спартак» заплатил Шюррле 3 миллиона в качестве подъемных. «Локомотив», который также боролся за игрока, предлагал ему менее выгодные условия – оклад 2 миллиона (до 2,5 с бонусами) и 1 миллион подъемных.
- «Спартак» арендовал Шюррле у «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- «Динамо» приобрело Максимилиана Филиппа у дортмундского клуба за 20 миллионов евро.