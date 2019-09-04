Орещук: «От Шюррле вежливо отказались. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде – космос»

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук сообщил, что дортмундская «Боруссия» предлагала подписать полузащитника Андре Шюррле.

— Правда ли, что предлагали Рибери, Шюррле и Балотелли?

— Балотелли — да, Рибери — нет. Шюррле не предлагали агенты, но предложил Михаэль Цорк, когда мы забирали Филиппа. Они были готовы его отдать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Но мы остановились на Филиппе, от Шюррле вежливо отказались.

— Нет сожаления?

— Те деньги, которые он получал в «Боруссии», мы не потянем никогда в жизни. Не знаю, сколько он получает в «Спартаке», но его зарплата в Дортмунде — космос.

— Почему отказались от Балотелли?

— Может, мы бы и рассмотрели, но озвученные цифры были не сильно меньше, чем у Шюррле, – сказал Орещук.