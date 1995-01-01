Главные новости утра. «Ростов» может перенести домашние матчи в Краснодар, «Сочи» пошутил на тему «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

Bо, очень даже интересно, а для чего государство на бюджетные деньги т.е. на как бы общенародные , строило стадион к чемпионату мира, для того что-бы там потусоваться чиновникам и политикам, а потом плюнуть на футбол.
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