Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Главные новости утра. «Ростов» может перенести домашние матчи в Краснодар, «Сочи» пошутил на тему «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

    Дзагоев пожертвовал на реабилитацию бесланской заложницы Фатимы Дзгоевой 1 миллион рублей

    «Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

    «Ростов» близок к расторжению договора по аренде «Ростов-Арены». Домашние матчи могут перенести в Краснодар

    Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего в Бельгии мальчика

    Карпин – лучший тренер РПЛ в августе

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:06
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zritelx 16 минут назад

      Bо, очень даже интересно, а для чего государство на бюджетные деньги т.е. на как бы общенародные , строило стадион к чемпионату мира, для того что-бы там потусоваться чиновникам и политикам, а потом плюнуть на футбол.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru