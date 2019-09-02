«Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

вот и посмотрим, какие они все на самом деле, если займут выше 13 места, тогда уважуха
«Сочи» в соцсетях сыронизировал на тему частых покупок игроков из «Зенита».
Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.
«Трансферная компания окончена. Все в сборе», – гласит подпись к фото.
- Этим летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь игроков: Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.
- Мевля стал игроком «Сочи» в последний день трансферного окна.
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— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019