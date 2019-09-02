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    «Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

    «Сочи» в соцсетях сыронизировал на тему частых покупок игроков из «Зенита».

    Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.
    «Трансферная компания окончена. Все в сборе», – гласит подпись к фото.

    • Этим летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь игроков: Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.
    • Мевля стал игроком «Сочи» в последний день трансферного окна.

    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 06:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7949

      KLIM777 1 минуту назад

      вот и посмотрим, какие они все на самом деле, если займут выше 13 места, тогда уважуха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +489

      Randy Ram 16 минут назад

      Что за мостовой? Кто что про него может сказать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2774

      RotBerg > Randy Ram 3 минуты назад

      Перспективный парень с интеллектом и неплохим дриблингом

      0
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      Рейтинг: +5932

      батог 16 минут назад

      А кто останется в живых ?

      0
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      Рейтинг: +770

      Loko_Roma > батог 54 секунды назад

      Дзюба, он же Грут

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