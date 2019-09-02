«Сочи» опубликовал фото «омерзительной восьмерки» из «Зенита»

«Сочи» в соцсетях сыронизировал на тему частых покупок игроков из «Зенита».

Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.

«Трансферная компания окончена. Все в сборе», – гласит подпись к фото.

Этим летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь игроков: Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.

Мевля стал игроком «Сочи» в последний день трансферного окна.