Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего в Бельгии мальчика

Официальное объявление о переходе защитника «Челси» Давиде Дзаппакосты в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

«Рома» в твиттере объявила о переходе Дзаппакосты 21 августа, при этом опубликовав видео с фотографиями пропавших детей. Благодаря этому посту нашелся девятилетний мальчик, пропавший в Бельгии.

«Рома» сотрудничает с благотворительной организацией Missing People. Римский клуб уже помогал найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку.

Дзаппакоста на правах аренды перешел в «Рому». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.

В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.