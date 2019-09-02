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    Трансфер Дзаппакосты в «Рому» помог найти пропавшего в Бельгии мальчика

    Официальное объявление о переходе защитника «Челси» Давиде Дзаппакосты в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

    «Рома» в твиттере объявила о переходе Дзаппакосты 21 августа, при этом опубликовав видео с фотографиями пропавших детей. Благодаря этому посту нашелся девятилетний мальчик, пропавший в Бельгии.

    «Рома» сотрудничает с благотворительной организацией Missing People. Римский клуб уже помогал найти пропавшую в Лондоне 15-летнюю девочку.

    • Дзаппакоста на правах аренды перешел в «Рому». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.
    • В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.

    Источник: твиттер «Ромы»

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      Рейтинг: +785

      Petrak86 24 минуты назад

      Круто, правильная подача контента, который читают миллионы людей

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