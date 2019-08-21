«Рома» арендовала Дзаппакосту

Роиу ))))
Защитник Давиде Дзаппакоста официально на правах аренды перешел в «Роиу». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.
«Опыт игры за рубежом помог мне прогрессировать. Рад стать футболистом «Ромы», – сказал футболист, до «Челси» выступавший в Италии за «Аталанту».
- Действующий контракт Давиде с «Челси» действует до 2021 года.
- В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.
- 25 августа «Рома» встретится в первом туре Серии А с «Дженоа».
⚡️ Benvenuto @DZappacosta— AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2019
I dettagli ➡️ https://t.co/FYszdDVhMl#ASRoma pic.twitter.com/KtfaXvTLxm