«Рома» арендовала Дзаппакосту

Защитник Давиде Дзаппакоста официально на правах аренды перешел в «Роиу». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.

«Опыт игры за рубежом помог мне прогрессировать. Рад стать футболистом «Ромы», – сказал футболист, до «Челси» выступавший в Италии за «Аталанту».