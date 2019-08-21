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    «Рома» арендовала Дзаппакосту

    Защитник Давиде Дзаппакоста официально на правах аренды перешел в «Роиу». Срок соглашения рассчитан до конца 2019 года.

    «Опыт игры за рубежом помог мне прогрессировать. Рад стать футболистом «Ромы», – сказал футболист, до «Челси» выступавший в Италии за «Аталанту».

    • Действующий контракт Давиде с «Челси» действует до 2021 года.
    • В прошедшем сезоне футболист провел в составе лондонского клуба 17 матчей, отметившись двумя ассистами.
    • 25 августа «Рома» встретится в первом туре Серии А с «Дженоа».

    Источник: Твиттер «Ромы»

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    21.08.2019 20:58
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