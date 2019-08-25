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Материалы

Рома - Дженоа

25.08.2019, Воскресенье, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 1 тур Рома - Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Дженоа 1:1 Рома
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:30 Рома 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Рома 2:1 Дженоа
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Рома 3:2 Дженоа
19 тур
8 января, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 20:00 Дженоа 2:3 Рома
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 13:30 Рома 2:0 Дженоа
15 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Рома
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:45 Рома 3:1 Дженоа
8 тур
21 октября, воскресенье 22:45 Дженоа 2:4 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 23:45 Рома 1:0 Дженоа
9 тур
26 октября, среда 22:45 Дженоа 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 4:3 Рома
7 тур
16 октября, суббота 22:45 Рома 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Дженоа 3:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
4 тур
24 сентября, среда 22:30 Дженоа 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 20:00 Рома 3:2 Дженоа
13 тур
24 ноября, суббота 20:00 Дженоа 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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