Карасев: «VAR может спасти карьеру арбитра»

Арбитр Сергей Карасев заявил, что поддерживает внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Это просто часть правил игры. В дальнейшем система будет только совершенствоваться. Считаю, он необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра и восстановить справедливость для команд.

А что до пауз – ну что тут поделать? VAR – это как запасной парашют для судьи. Порой увидеть какие-то моменты очень сложно. Например, был бы VAR у меня на игре «Оренбурга» и «Зенита», он помог бы. Так что я обеими руками за введение VAR на всех играх», – сказал Карасев.