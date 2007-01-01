Главные новости дня. У Рибери есть предложения из России, Филипп забил в дебютном матче за «Динамо»

Гвардиола и Агуэро устроили перепалку после замены аргентинца.

Ди Марцио: «У Рибери есть крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».

Семак извинился за слова о судьях, которые попали в ТВ-трансляцию.

«ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду с обязательством выкупа за 220-250 миллионов.

«Уфа» победила «Ростов» благодаря дублю Игбуна. У ростовчан первое поражение в сезоне.

Филипп дебютировал за «Динамо» и забил «Локомотиву» со штрафного на 3-й минуте.

Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу над «Динамо».

Малком из-за травмы пропустит 6 недель, Дриусси – 4.

Дебют нового «Динамо»: огромные траты, мощный гол Филиппа и провал в центре обороны