Ди Марцио: «У Рибери есть крупные предложения от «Динамо» и «Спартака»

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Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов двух российских клубов.
Как сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний игрок имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».
Ранее сообщалось, что француз ведет переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
Также Рибери контактирует с «Фиорентиной». Хавбек примет решение о своем будущем в ближайшие дни.
- Рибери – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА и вице-чемпион мира 2006 года.