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    Ди Марцио: «У Рибери есть крупные предложения от «Динамо» и «Спартака»

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов двух российских клубов.

    Как сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний игрок имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».

    Ранее сообщалось, что француз ведет переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

    Также Рибери контактирует с «Фиорентиной». Хавбек примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

    • Рибери – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА и вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии11
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      Рейтинг: -18

      Вальдемар IV 24 минуты назад

      в спартак для хайпа как обычно

      0
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      Рейтинг: +6299

      ivanthebest 25 минут назад

      Если вместо Мирзова, то добро пожаловать) А так, с одной стороны команде поможет своим опытом и статусом, с другой стороны будет занимать место в основе молодого игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8301

      vka1970 45 минут назад

      Староват малый.
      Понятно, что мастер, но даже старые часы время от времени ломаются.
      Если Цорн захочет его перетащить к нам, это будет ошибкой.

      2
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      Рейтинг: +1069

      FRZZ 1 час назад

      Связка Рибери-Шюрле-Бакаев страх защитников всех команд РПЛ. Интересно было бы.

      2
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      Рейтинг: +19039

      oyabun 1 час назад

      При всем уважении к такому мастеру мяча как Рибери, он слишком стар для Спартака. У клуба сейчас вполне четкая ориентация на молодые кадры. Что касается информации об интересе со стороны красно-белых - это очевидная утка.

      7
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      Рейтинг: +34

      dim29 1 час назад

      ну везде Спартак приплетают,агент ещё тот манипулятор,по факту небось 1 предложение из России.

      1
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      Рейтинг: -34

      Я - легенда 1 час назад

      Всё же, на мой взгляд, зря продали Зе Луиша. Возможно, он был уже не слишком в Спартаке мотивирован, но игры Порту с Краснодаром показали что он в полном порядке. И красно-белым на острие атаки, да ещё с учётом последних усилений в полузащите, явно бы пригодился.

      2
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      Рейтинг: +34

      LOKR > Я - легенда 1 час назад

      а вчера трешку отгрузил

      3
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      Рейтинг: +34

      dim29 > Я - легенда 1 час назад

      да он играл в пол ноги и на жопе сидел разводя руками четверть матча,ну на кой его держать?

      1
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      Рейтинг: -34

      Я - легенда 1 час назад

      Да, было бы любопытно посмотреть на него в Спартаке. Тогда бы вообще интересная команда подобралась на этот сезон ))

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      Рейтинг: +109

      Николай71 > Я - легенда 1 час назад

      А денег откуда бы нашли, зарплата его + от трансфера и дала для последующих покупок возможности.
      А так было бы интересно посмотреть с этими полузащитниками на его игру. По мне по сравнению именно с 2018-19 нынешний состав сильнее. Хотя вначале относился я к Понсе более сдержанно, но сейчас понимаю что не зря он так забивал в Греции. У него есть голевое чутье!

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