Ди Марцио: «У Рибери есть крупные предложения от «Динамо» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов двух российских клубов.

Как сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний игрок имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».

Ранее сообщалось, что француз ведет переговоры с «Локомотивом». По информации «Рейтинга букмекеров», он просит у железнодорожников зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

Также Рибери контактирует с «Фиорентиной». Хавбек примет решение о своем будущем в ближайшие дни.