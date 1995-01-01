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    «РБ»: Рибери просит у «Локомотива» 3,5 миллиона в год, большой дом и личного водителя с переводчиком

    «Локомотив» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

    По информации «Рейтинга букмекеров», 36-летний игрок просит у москвичей зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

    Кроме того, француз хочет, чтобы клуб предоставил ему большой частный дом, личного водителя с переводчиком и франкоязычную школу для своих детей.

    Первоначально «Локомотив» предлагал Рибери 2,5 миллиона евро в год, но футболист ответил отказом.

    Ранее сообщалось, что хавбек также ведет переговоры с «Фиорентиной».

    • В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
    • Француз – вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. «Рейтинг букмекеров» также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2466

      paracetamol 2 минуты назад

      Ж.Д. дрезину ему с машинистом!

      0
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      Рейтинг: +511

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      А еще кожаную форму, сапоги и мотоцикл...

      0
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      Рейтинг: +4458

      Агасфер 12 минут назад

      РЖД уже освободил для него корпус ДЕПО-СОРТИРОВОЧНАЯ,переоборудовал для его нужд вагон с паровозом,нанял няней Смородскую и открыл франкоязычную школу в районе БАМа. Сейчас уговаривают Асхабадзе вернуться к прежней -водительской профессии,с окладом Президента РЖД.

      1
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      Рейтинг: +4291

      subbotaspartak 15 минут назад

      Маску ему купите
      И в плацкарте прокатите,
      Хотя бы от Москвы до Кемерово,
      Будет здорово.

      1
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      Рейтинг: +16715

      VVM1964 15 минут назад

      И личную мулатку " гувернантку " )))

      1
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      Рейтинг: +3590

      sochi-2013 22 минуты назад

      Он еще, параллельно с игрой в футбол, обещает разработать для РЖД локомотив, способны из Москвы до Владика за 12 часов доезжать. Скромные требования.

      0
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      Рейтинг: +1850

      BlackMurder 34 минуты назад

      Каждый клуб в рф в России готовит свой бомбический трансфер, но по моему взгляду, в данный момент спартак более умно провел трансферы, а локо дедушку хочет подписать

      2
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      Рейтинг: +687

      VVadic 36 минут назад

      Тогда не надо. Лучше в молодёжь вложить!

      0
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      Рейтинг: +1553

      алдан2014 44 минуты назад

      Барин едет!

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      Рейтинг: +1088

      srg38 44 минуты назад

      Можем только личный вагон-ресторан и дрезину с личным машинистом

      2
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      Рейтинг: +582

      headdevil > srg38 23 минуты назад

      такое только у Пугачихи

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