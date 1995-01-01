«РБ»: Рибери просит у «Локомотива» 3,5 миллиона в год, большой дом и личного водителя с переводчиком

«Локомотив» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

По информации «Рейтинга букмекеров», 36-летний игрок просит у москвичей зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

Кроме того, француз хочет, чтобы клуб предоставил ему большой частный дом, личного водителя с переводчиком и франкоязычную школу для своих детей.

Первоначально «Локомотив» предлагал Рибери 2,5 миллиона евро в год, но футболист ответил отказом.

Ранее сообщалось, что хавбек также ведет переговоры с «Фиорентиной».