«РБ»: Рибери просит у «Локомотива» 3,5 миллиона в год, большой дом и личного водителя с переводчиком

Ж.Д. дрезину ему с машинистом!
«Локомотив» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
По информации «Рейтинга букмекеров», 36-летний игрок просит у москвичей зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.
Кроме того, француз хочет, чтобы клуб предоставил ему большой частный дом, личного водителя с переводчиком и франкоязычную школу для своих детей.
Первоначально «Локомотив» предлагал Рибери 2,5 миллиона евро в год, но футболист ответил отказом.
Ранее сообщалось, что хавбек также ведет переговоры с «Фиорентиной».
- В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
- Француз – вице-чемпион мира 2006 года.
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