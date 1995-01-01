Рибери хочет зарабатывать в «Фиорентине» 8 миллионов в год. На игрока претендует «Локомотив»

Локо может и отвалить этот сладкий кусочек.Но маловероятно.
«Фиорентина» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
По информации Futbol Arena, итальянский клуб предлагает 36-летнему игроку контракт на два года с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Француз хочет зарабатывать 8. Переговоры между сторонами продолжаются.
Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Локомотив».
- В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
- Француз – вице-чемпион мира 2006 года.
Источник: Futbol Arena
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