Рибери хочет зарабатывать в «Фиорентине» 8 миллионов в год. На игрока претендует «Локомотив»

«Фиорентина» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

По информации Futbol Arena, итальянский клуб предлагает 36-летнему игроку контракт на два года с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Француз хочет зарабатывать 8. Переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Локомотив».