Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Рибери хочет зарабатывать в «Фиорентине» 8 миллионов в год. На игрока претендует «Локомотив»

    «Фиорентина» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

    По информации Futbol Arena, итальянский клуб предлагает 36-летнему игроку контракт на два года с зарплатой 6 миллионов долларов в год. Француз хочет зарабатывать 8. Переговоры между сторонами продолжаются.

    Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Локомотив».

    • В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА
    • Француз – вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: Futbol Arena

    Турецкий сайт, посвященный футбольным новостям. На страницу Futbol Arena в твиттере, которая была создана в августе 2012 году, подписано более 400 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4354

      Агасфер 8 минут назад

      Локо может и отвалить этот сладкий кусочек.Но маловероятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      Борат 9 минут назад

      китай, млс или к арабам.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru