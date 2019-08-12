Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

Это будет реально круто, после Халка, Это и Карлоса в РПЛ не было столь топовых звёзд, это необходимо для подъёма как ЛОКО, так и всей лиги на более высокий уровень.
Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера «Баварии» Франка Рибери, заявил, что «Локомотив» действительно проявляет предметный интерес к его клиенту.
«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», – сказал агент.
- Рибери этим летом покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года.
- 36-летний француз является свободным агентом, поэтому может достаться «Локомотиву» бесплатно.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии.