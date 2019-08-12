Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера «Баварии» Франка Рибери, заявил, что «Локомотив» действительно проявляет предметный интерес к его клиенту.

«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», – сказал агент.