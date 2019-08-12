Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

    Жан-Пьер Берне, агент бывшего вингера «Баварии» Франка Рибери, заявил, что «Локомотив» действительно проявляет предметный интерес к его клиенту.

    «Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», – сказал агент.

    • Рибери этим летом покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года.
    • 36-летний француз является свободным агентом, поэтому может достаться «Локомотиву» бесплатно.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +842

      Стаz 1 час назад

      Это будет реально круто, после Халка, Это и Карлоса в РПЛ не было столь топовых звёзд, это необходимо для подъёма как ЛОКО, так и всей лиги на более высокий уровень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5920

      FanatSerj 1 час назад

      НУ мне кажется проще заплатить отдельно за автограф сессии и чтобы в майке Локо потусил, это уже будет для крутости достаточно, при всём уважении к бывшей мировой звезде, он жешь хрустальный, а в купе с возрастом это просто дабл.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1737

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      А может Семин выйдет на поле?
      =)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22251

      zra78 > ухоженный крокодил 1 час назад

      А может тебе закончить комментировать

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru