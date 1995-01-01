Рибери отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии. Игроком интересуется «Фиорентина»

Ну и флаг ему в ..., пусть сам выберет куда!
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов «Фиорентины».
В последние несколько часов новые владельцы флорентийского клуба пытаются убедить 36-летнего игрока подписать контракт.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, француз отклонил предложения от нескольких клубов. В том числе из России, Голландии и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что с Рибери ведет переговоры «Локомотив».
- Рибери – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА в составе «Баварии» и финалист чемпионата мира-2006.
- За свою карьеру полузащитник провел 556 официальных матчей на клубном уровне, забил 146 голов и сделал 210 результативных передач.