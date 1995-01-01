Рибери отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии. Игроком интересуется «Фиорентина»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов «Фиорентины».

В последние несколько часов новые владельцы флорентийского клуба пытаются убедить 36-летнего игрока подписать контракт.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, француз отклонил предложения от нескольких клубов. В том числе из России, Голландии и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что с Рибери ведет переговоры «Локомотив».