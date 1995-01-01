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    Рибери отказал клубам из России, Голландии и Саудовской Аравии. Игроком интересуется «Фиорентина»

    Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери попал в сферу интересов «Фиорентины».

    В последние несколько часов новые владельцы флорентийского клуба пытаются убедить 36-летнего игрока подписать контракт.

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, француз отклонил предложения от нескольких клубов. В том числе из России, Голландии и Саудовской Аравии.

    Ранее сообщалось, что с Рибери ведет переговоры «Локомотив».

    • Рибери – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА в составе «Баварии» и финалист чемпионата мира-2006.
    • За свою карьеру полузащитник провел 556 официальных матчей на клубном уровне, забил 146 голов и сделал 210 результативных передач.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2970

      Yev 59 минут назад

      Ну и флаг ему в ..., пусть сам выберет куда!

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      Рейтинг: +383

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      ну и пшол на...уй.

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      Рейтинг: +647

      88serega88 1 час назад

      Динамо по любому!!! и Спартак!!! Зенит после Маркизио думаю не согласен был бы

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      Рейтинг: +1842

      TOMSON > 88serega88 1 час назад

      Писали же про Локомотив.

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      Рейтинг: +63

      Николай71 > 88serega88 51 минуту назад

      В Динамо может быть, а вот Спартак не будет больше ветеранов брать. Остался Ещенко, купили возрастного Шюррле и это кажется будет единственным таким игроком.

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