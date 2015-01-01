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    L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры с Рибери

    «Локомотив» может подписать бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

    По информации L'Equipe, москвичи вступили в переговоры с представителями 36-летнего игрока, чтобы обсудить условия возможного перехода.

    Французом также интересуется ПСВ.

    Как утверждает издание, в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара».

    • В своей карьере Рибери, кроме «Баварии», выступал за «Галатасарай» и «Марсель».
    • Полузащитник – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА и финалист чемпионата мира.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11133

      slavutiq70 3 минуты назад

      Возраст ,,,,,с ним не поспоришь скоро 37,,,,для полевого это уже кретически,,,,,,,лучше уходить красиво,,,,

      0
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      Рейтинг: +35

      Armani nn 6 минут назад

      Это было бы круто

      0
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      Рейтинг: +1823

      TOMSON 7 минут назад

      Ну если это случится, то это больше для молодежи. Маленький совет от такого профи, может некоторым игрокам все представление о футболе перевернуть. О профессиональном подходе на тренировках и говорить не приходится.
      Но з/п у него космос будет.

      1
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      Рейтинг: +646

      Grag 24 минуты назад

      Шурле, Малком, Рибери что за трансферное окно у нас. Хотелось бы посмотреть на него в РПЛ.

      4
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      Рейтинг: +546

      Владимирыч > Grag 13 минут назад

      лет пять назад, хотя бы))))

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      Рейтинг: +123

      Seloge > Владимирыч 6 минут назад

      Он и сейчас ещё не плох!!!лучше половины наших)

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      Рейтинг: +4550

      Persona_non_Grata > Владимирыч 4 минуты назад

      Лет пять даже разговоры не реально было бы вести .

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      Рейтинг: +415

      xrrrx 27 минут назад

      вот это реально будет пушка)

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