L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры с Рибери

«Локомотив» может подписать бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

По информации L'Equipe, москвичи вступили в переговоры с представителями 36-летнего игрока, чтобы обсудить условия возможного перехода.

Французом также интересуется ПСВ.

Как утверждает издание, в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара».