L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры с Рибери

Возраст ,,,,,с ним не поспоришь скоро 37,,,,для полевого это уже кретически,,,,,,,лучше уходить красиво,,,,
«Локомотив» может подписать бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
По информации L'Equipe, москвичи вступили в переговоры с представителями 36-летнего игрока, чтобы обсудить условия возможного перехода.
Французом также интересуется ПСВ.
Как утверждает издание, в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара».
- В своей карьере Рибери, кроме «Баварии», выступал за «Галатасарай» и «Марсель».
- Полузащитник – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА и финалист чемпионата мира.