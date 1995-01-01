РПЛ. «Уфа» победила «Ростов» благодаря дублю Игбуна. У ростовчан первое поражение в сезоне

Ростов сегодня мог спокойно выйти на первое место, не настроились, думали пешком обыграют. Игру провалили. Значит недостойны пока топ1 быть. Голкипер сегодня плохо сыграл. УФА с победой вас
«Уфа» переиграла «Ростов» со счетом 2:0 в матче шестого тура РПЛ.
Башкирская команда одержала победу благодаря дублю нападающего Сильвестра Игбуна.
Ростовчане потерпели первое поражение в сезоне.
Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур
Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Игбун, 40; 2:0 – Игбун, 79.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев (Йокич, 62), Фомин, Емельянов (Голубев, 77), Карп, Игбун, Гиоргобиани.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Сигурдссон, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Ионов, Шомуродов.
Предупреждения: Емельянов, 22; Сухов, 90; Йокич, 90+5 – Глебов, 18; Песьяков, 40; Сигурдссон, 74.