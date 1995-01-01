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    РПЛ. «Уфа» победила «Ростов» благодаря дублю Игбуна. У ростовчан первое поражение в сезоне

    «Уфа» переиграла «Ростов» со счетом 2:0 в матче шестого тура РПЛ.

    Башкирская команда одержала победу благодаря дублю нападающего Сильвестра Игбуна.

    Ростовчане потерпели первое поражение в сезоне.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 40; 2:0 – Игбун, 79.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев (Йокич, 62), Фомин, Емельянов (Голубев, 77), Карп, Игбун, Гиоргобиани.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Сигурдссон, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Ионов, Шомуродов.

    Предупреждения: Емельянов, 22; Сухов, 90; Йокич, 90+5 – Глебов, 18; Песьяков, 40; Сигурдссон, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии52
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      Рейтинг: +2424

      Рубинище 2 минуты назад

      Ростов сегодня мог спокойно выйти на первое место, не настроились, думали пешком обыграют. Игру провалили. Значит недостойны пока топ1 быть. Голкипер сегодня плохо сыграл. УФА с победой вас

      0
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      Рейтинг: +40

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Ну вот я так и знал. В прошлом сезоне тоже Ростов в Уфе проиграл, проиграв тем самым путевку в Европу. А здесь просто упустил первое место. Причем уж класс и подбор игроков Ростова явно выше. Печально...

      0
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      Рейтинг: 0

      arok 23 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уфу с победой!!! За Ростов обидно, как парни могут играть мы знаем все, но сегодня дали слабину и поплатились за это победой. Думаю Валера в раздевалочке вкрутит всем палец в ухо и следующая игра будет иной чем сегодня

      -15
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      Рейтинг: -86

      kazak161 > arok 11 минут назад

      Бомбардир взял моду минусовать себе не угодных и ставить близнецов аватаров,подлые твари как и Зенит!

      11
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      Рейтинг: +410

      johnny983 36 минут назад

      Ну, видимо, это один из тех матчей, про которые потом кто-то скажет: "Мы в том матче недобрали очки":)

      0
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      Рейтинг: +4115

      Krossmen73 44 минуты назад

      Ростов сегодня был не похож на самого себя.Команда откровенно провалила матч.Песьяков виновен в обоих пропущенных мячах."Начудил"Да и уфимцы при своих трибунах выглядели очень собранным и организованным коллективом.Так что всё по делу.Уфу с победой!Ростову же провести разбор полётов и больше так безвольно не проигрывать!

      6
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      Рейтинг: -9035

      пьяныйхоровод 59 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасибо конечно ! Только мы бы и своими силами на первом остались ( кабы не козёл со свистком).

      -33
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      Рейтинг: -86

      kazak161 1 час назад

      Ростов сегодня проиграл по делу а то что игроки были мертвыми Маша точно подметила,не будь Питерской подлянки глядишь и кто то из людей выиграл бы хотя бы Лигу Европы!

      16
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      Рейтинг: +4470

      Агасфер 1 час назад

      "Ростов" честно заработал текущее место в таблице,но долго удержаться в группе лидеров ему не по силам.Не по Сеньке шапка...

      7
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      ...
      Рейтинг: +36419

      ROSTOV SUPER > Агасфер 1 час назад

      Слышишь , Сенька , а ты себе хоть на кроличью шапку заработал ? Или только языком лязгать ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4869

      _Marqella_ 1 час назад

      Уфу с победой, Ростов мёртвый...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2800

      Yurok161 > _Marqella_ 1 час назад

      Когда же в тебе гомнецо-то закончится?))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36419

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 1 час назад

      Бальзамчика на сердце получила ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > _Marqella_ 1 час назад

      Ростов мертвый благодаря подлому поступку Зенита, многие наши игроки сейчас играют за Сочи,это как штрафбат Зенита! Сколько игроков зенит погубил!

      21
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32780

      MaxRnD > kazak161 1 час назад

      Не вступай в пререкания с троллем, он питается энергией твоих отрицательных эмоций ))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > _Marqella_ 1 час назад

      Ваш Миллер хуже Мюллера ss!

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > MaxRnD 47 минут назад

      Она не тролль, эта девушка ненавидит наш город из за своего "высокомерия"

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32780

      MaxRnD > kazak161 46 минут назад

      Аватар - не показатель

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4869

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 45 минут назад

      да, настроение отличное....))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > _Marqella_ 40 минут назад

      Маша! В Библии говорится не будь жадным,высокомерным и так далее, Бог творит людей и их судьбы и не зарекайся на благо свое!

      12
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      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > _Marqella_ 32 минуты назад

      Дай Бог тебе настроения и женской красоты!

      12
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      ...
      Рейтинг: +4869

      _Marqella_ > kazak161 32 минуты назад

      ты там напился что ли с горя???

      1
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      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > _Marqella_ 29 минут назад

      Извини! Не хотел тебя обидеть!

      9
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      ...
      Рейтинг: 0

      arok > Yurok161 28 минут назад

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      Интересно! Ахмат с ничейкой тоже поздравила?

      -14
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      Рейтинг: +4869

      _Marqella_ > arok 26 минут назад

      Ахмат поздравляла когда они Краснодар обыграли.....

      0
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      Рейтинг: 0

      arok > _Marqella_ 20 минут назад

      Тогда даже я их поздравил, так как по делу)))))

      16
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      ...
      Рейтинг: -86

      kazak161 > arok 16 минут назад

      Тебя сейчас шакалы минусовать будут!

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +36419

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Игра Ростова была отстойной , особенно первый тайм , когда уже найдут замену этому рукожопому Песьяку !

      10
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      Рейтинг: +599

      Киркинитидец > ROSTOV SUPER 1 час назад

      ростов чемпион! его очередь... Егоров-ау!

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      Рейтинг: +36419

      ROSTOV SUPER > Киркинитидец 1 час назад

      Чемпион не чемпион , но задачи у клуба не второразрядные !

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      Рейтинг: +599

      Киркинитидец > ROSTOV SUPER 1 час назад

      я без под...ба ! всетаки соседи...

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      Рейтинг: +4869

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 23 минуты назад

      надо было у нас Лодыгина брать...

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