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    РПЛ. Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу над «Динамо»

    Встреча шестого тура чемпионата России «Динамо»«Локомотив» закончилась со счетом 1:2.

    В составе хозяев забил нападающий Максимилиан Филипп. Немец забил прямым ударом со штрафного на третьей минуте дебютного матча (ВИДЕО).

    За «Локомотив» отличились братья Миранчуки – Алексей реализовал пенальти на 28-й минуте, Антон забил с игры на 82-й.

    Россия. Премьер-лига. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Филипп, 3; 1:1 – Ан. Миранчук (с пенальти); 1:2 – Ал. Миранчук, 82.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич (Ордец, 64), Каборе, Нойштедтер, Шиманьски (Кардозо, 59), Шейдаев, Н’Жи, Филипп (Грулев, 83).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

    Предупреждения: Шиманский, 13; Шунич, 48 – Баринов, 2; Крыховяк, 67; Идову, 68; Игнатьев, 84; Гилерме, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии34
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      Рейтинг: +292

      SinyaaPyll 2 минуты назад

      Последние 15 минут обе команды еле ползали. Один Н'Жи носился.

      0
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      Рейтинг: +1295

      Антон bx14e 7 минут назад

      Жаль,что Спартак завтра у ЦСКА выиграет((
      В ничейку бы им сгонять,для "моей пользы")

      0
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      Рейтинг: +6611

      Вомбат 18 минут назад

      Кем надо быть, чтобы с таким составом пытаться выиграть у Локо в открытый футбол на встречных курсах? У вас, г-н Хохлов в атаке физически неготовый Филип, вы его выпускаете в старте. У вас Плиев и Рыков, а там Чорлука и Миранчуки. Пословица порядок бъет класс работает только при упорядоченной игре, а при качельной именно класс исполнителей побеждает. Не надо даже быть тренером, чтобы это понимать.

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      Рейтинг: +1295

      Антон bx14e > Вомбат 12 минут назад

      -Чорлука-самый мудак у нас.ему не в защите,а в полузащите надо играть,чтобы избежать 1на 1 выходов.уверен в этом 4-й год,если не дольше..
      -Если б не удар Филиппа,нам бы не пришлось отыгрываться,так что тут я тоже не соглашусь с тобой(

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      Рейтинг: +11468

      slavutiq70 18 минут назад

      Локо с Победой,,,,,,хорошую игру посмотрели,,,

      0
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      Рейтинг: +1295

      Антон bx14e 19 минут назад

      Динамовцы,не отчаивайтесь!
      С таким составом в следующих четырех играх вы наберете законные и заслуженные минимум 10 очков! Вот увидите!
      ..Еще бы Торпедо вернулось!

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      Рейтинг: +176

      Кузьмич на трибуне > Антон bx14e 13 минут назад

      До 20 октября, у Динамовцев соперники не самые сильные, должны набрать очков по больше. А вот потом пойдут все лидеры турнирной таблицы. Будет тяжко. Так что 12-14 очков нужно набрать через "немогу".

      1
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      Рейтинг: +336

      Сенситив 19 минут назад

      матч смотрелся с интересом, особенно учитывая что у Динамо, практически новый состав, несыгранность в каждом втором действии, всё преимущество первого тайма, лишь из-за класса новичков, тренерской мысли - 0, а во-втором, Палыч показал, кто в доме хозяин, понравилось, что подустав, обе команды БЕЖАЛИ вперёд, другое дело, точность передач и проч., но это детали, важен настрой команд на атаку, динамовцам осталось вернуть тренером Силкина и тогда, тока держись, сомнут всех, как-то так...))

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      Рейтинг: +245

      arok 22 минуты назад

      Миранчуки молодцы, тянут паравоз. Динамо жалко, надеюсь на возражение легендарного клуба!!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Серафим.. > arok 3 минуты назад

      динамики только с цска попу рвут..блин..всегда очки отбираю,а всем сливают..

      0
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      Рейтинг: +176

      Кузьмич на трибуне 22 минуты назад

      Не пойму руководство Динамо. Предсезонка была с одними, теперь закупают других. У команды пока нет взаимопонимания. Можно всё свалить на бездарность тренера, но.... как за два дня вписать двух новичков в новый коллектив, ещё и против хорошо слаженного механизма Локо. Паровозики четвёртый сезон практически в одном составе(с отдельными точечными заменами)

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      Рейтинг: +780

      Jhon1989 35 минут назад

      Пока Хохлов у руля не чего хорошего ждать не стоит! Я просто поражаюсь над выдержкой руководство Динамо...

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      Рейтинг: +1295

      Антон bx14e > Jhon1989 30 минут назад

      Хохлов молодец!
      Скоро у них все наладится!
      Никогда не забуду его гол Интеру с подачи Лоськова в составе Локомотива в 2003-м!)

      2
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      Рейтинг: +5948

      FanatSerj 36 минут назад

      Что то через чур много новичков у Динамо сразу, по началу на эмоциях хорошо, а потом сыгранности уже не хватает, как будто товарищеский матч предсезонки где 6-ть замен сделали. И травма Шунича по факту +1 гол Локо.
      Клинтон хорош в нашем не быстром чемпионате как стоячих всех обходит, только надо умело этим пользоваться.
      Филипп - интересно но мало, как то не хватило игры, чтобы четко определиться.
      Ну и Шейдаев это конечно отдельный разговор, вроде бы и есть нападающий, а по факту как будто и нет, как будто Марков и не уезжал.
      У Локо заслуженная победа, второй тайм полностью переиграли.

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