РПЛ. Братья Миранчуки принесли «Локомотиву» победу над «Динамо»

Встреча шестого тура чемпионата России «Динамо» – «Локомотив» закончилась со счетом 1:2.

В составе хозяев забил нападающий Максимилиан Филипп. Немец забил прямым ударом со штрафного на третьей минуте дебютного матча (ВИДЕО).

За «Локомотив» отличились братья Миранчуки – Алексей реализовал пенальти на 28-й минуте, Антон забил с игры на 82-й.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Филипп, 3; 1:1 – Ан. Миранчук (с пенальти); 1:2 – Ал. Миранчук, 82.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич (Ордец, 64), Каборе, Нойштедтер, Шиманьски (Кардозо, 59), Шейдаев, Н’Жи, Филипп (Грулев, 83).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

Предупреждения: Шиманский, 13; Шунич, 48 – Баринов, 2; Крыховяк, 67; Идову, 68; Игнатьев, 84; Гилерме, 87.

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