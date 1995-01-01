Филипп дебютировал за «Динамо» и забил «Локомотиву» со штрафного на 3-й минуте

«Динамо» принимает «Локомотив» в матче шестого тура российской Премьер-лиги (1:0, 25-я минута).

Нападающий Максимилиан Филипп дебютировал в составе хозяев и на третьей минуте забил прямым ударом со штрафного.

25-летний немец перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» 9-го августа. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Первый матч за «Динамо» также проводит полузащитник Роман Нойштедтер, перешедший на правах свободного агента.

Стартовые составы «Динамо» и «Локомотива» – здесь.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.