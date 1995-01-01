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    Филипп дебютировал за «Динамо» и забил «Локомотиву» со штрафного на 3-й минуте

    «Динамо» принимает «Локомотив» в матче шестого тура российской Премьер-лиги (1:0, 25-я минута).

    Нападающий Максимилиан Филипп дебютировал в составе хозяев и на третьей минуте забил прямым ударом со штрафного.

    25-летний немец перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» 9-го августа. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

    Первый матч за «Динамо» также проводит полузащитник Роман Нойштедтер, перешедший на правах свободного агента.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13855

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Эх, Гиля! Нучто же ты???... Так облажаться.

      0
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      Рейтинг: -10

      arok 29 минут назад

      Вперёд Динамо!!!! Пора вставать с колен.

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