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    Семак: «Прошу прощения, что мои излишние эмоции попали в эфир. Никого не хотел обидеть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принес извинения за эмоциональное высказывание в адрес арбитров матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

    Главный судья Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев. После окончания игры пообщаться с арбитрами подошел помощник тренера Вильям де Оливейра. Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

    «Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

    Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1816

      Masteralex 3 минуты назад

      козлами это ооооочень мягко было сказано, 70% тренеров сказали бы "пи...ми"

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      Рейтинг: -16

      arok 12 минут назад

      Наругали Серёженьку, сказали извиниться перед дядей!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4033

      la verdad 16 минут назад

      Такой хороший человек:)

      1
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      Рейтинг: +592

      Киркинитидец 18 минут назад

      готовься к Уфе хе-хе-хе...

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      Рейтинг: +817

      Alekxei Z. 20 минут назад

      В приватной беседе многие разговаривают на ё..твою...м..., это не значит что кто-то кого-то оскорбляет...
      Подслушали из за угла , а местные дураки развивают тему.

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      Рейтинг: +817

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Футбол это нервы , имоции. Иногда и вылетают ненормативные словечки, и это футбол.Журналисты ухватились за оброненное словечко и вот смакуют. Вы сами играли когда -нибудь ???

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      Рейтинг: +11291

      bset 25 минут назад

      Когда называл дураками, никого не хотел обидеть?) Звучит не очень убедительно)

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      Рейтинг: +2935

      BarStep 33 минуты назад

      Ээх Серёга, я думал это твой настоящий мужской поступок на характере, а оказывается ты просто эмоциональная барышня... Жаль..

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      Рейтинг: +143

      МасСуд 38 минут назад

      Вот *******.... Стой на своем, а не отмазывайся как лох

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      Рейтинг: +1300

      РМЗ 44 минуты назад

      А если бы не попали , фиг бы извенился . Серёжа будь мужиком

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