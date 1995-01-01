Семак: «Прошу прощения, что мои излишние эмоции попали в эфир. Никого не хотел обидеть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принес извинения за эмоциональное высказывание в адрес арбитров матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Главный судья Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев. После окончания игры пообщаться с арбитрами подошел помощник тренера Вильям де Оливейра. Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

«Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов», – написал Семак в инстаграме.