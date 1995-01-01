Черданцев: «Малком из-за травмы пропустит 6 недель, Дриусси – 4»

Крепкого здоровья обоим! Реально сильные футболисты делают наш чемпионат ярче.
Журналист «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил о сроках восстановления нападающих «Зенита» Малкома и Себастьяна Дриусси.
Из-за травм футболисты не сыграли против «Ахмата» в матче шестого тура чемпионата России (0:0).
По данным источника Черданцева в клубе, Малком из-за повреждения бедра пропустит шесть недель. Дриусси будет восстанавливаться от травмы икроножной мышцы в течение четырех.
- Малком перешел в российский клуб 2-го августа из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Это рекордная сумма в истории российского футбола – в 2012-м году «Зенит» заплатил столько же за форварда Халка и полузащитника Акселя Витселя.
- Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками. «Локомотив» благодаря победе над «Динамо» (2:1) набрал 13 баллов и вышел на второе место.