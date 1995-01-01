Черданцев: «Малком из-за травмы пропустит 6 недель, Дриусси – 4»

Журналист «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил о сроках восстановления нападающих «Зенита» Малкома и Себастьяна Дриусси.

Из-за травм футболисты не сыграли против «Ахмата» в матче шестого тура чемпионата России (0:0).

По данным источника Черданцева в клубе, Малком из-за повреждения бедра пропустит шесть недель. Дриусси будет восстанавливаться от травмы икроножной мышцы в течение четырех.