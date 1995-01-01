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    Черданцев: «Малком из-за травмы пропустит 6 недель, Дриусси – 4»

    Журналист «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил о сроках восстановления нападающих «Зенита» Малкома и Себастьяна Дриусси.

    Из-за травм футболисты не сыграли против «Ахмата» в матче шестого тура чемпионата России (0:0).

    По данным источника Черданцева в клубе, Малком из-за повреждения бедра пропустит шесть недель. Дриусси будет восстанавливаться от травмы икроножной мышцы в течение четырех.

    • Малком перешел в российский клуб 2-го августа из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 миллионов евро. Это рекордная сумма в истории российского футбола – в 2012-м году «Зенит» заплатил столько же за форварда Халка и полузащитника Акселя Витселя.
    • Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 14-ю очками. «Локомотив» благодаря победе над «Динамо» (2:1) набрал 13 баллов и вышел на второе место.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2016

      Павелий 6 минут назад

      Крепкого здоровья обоим! Реально сильные футболисты делают наш чемпионат ярче.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      TOMSON 7 минут назад

      Спасибо Динамо. Сразу двоих легионеров скосили..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10265

      Garrincha58 14 минут назад

      началось

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2433

      Рубинище 23 минуты назад

      Плохо конечно, сыграться бы к ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +1482

      koli4ka 27 минут назад

      ну,в аккурат 1 октября и оклёмается на еврокубки...

      1
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      Рейтинг: +12

      Ser_SeveN 31 минуту назад

      шах и мат

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