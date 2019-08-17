Гвардиола и Агуэро устроили перепалку после замены аргентинца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на повышенных тонах пообщался со своим форвардом Серхио Агуэро после замены аргентинца в матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Видео доступно ниже.

На 35 минуте Агуэро забил гол, а на 66-й вместо него вышел Габриэль Жезус. Бразилец в компенсированное время поразил чужие ворота, но мяч отменили после просмотра видео (игра рукой).

«Сити» идет в таблице четвертым.

«Тоттенхэм» находится выше на одну строчку.

В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».