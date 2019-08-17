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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Гвардиола и Агуэро устроили перепалку после замены аргентинца

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на повышенных тонах пообщался со своим форвардом Серхио Агуэро после замены аргентинца в матче второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Видео доступно ниже.

    На 35 минуте Агуэро забил гол, а на 66-й вместо него вышел Габриэль Жезус. Бразилец в компенсированное время поразил чужие ворота, но мяч отменили после просмотра видео (игра рукой).

    • «Сити» идет в таблице четвертым.
    • «Тоттенхэм» находится выше на одну строчку.
    • В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».

    Источник: Твиттер Jeffrey

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