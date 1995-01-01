Главные новости утра. Лунин может перейти в «Милан», «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год

Алисон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
Адурис завершит карьеру по окончании сезона
Гвардиола: «Думаю, Сане пропустит 6-7 месяцев»
Лунин может перейти из «Реала» в «Милан»
Sport.es: «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Алисон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
Адурис завершит карьеру по окончании сезона
Гвардиола: «Думаю, Сане пропустит 6-7 месяцев»
Лунин может перейти из «Реала» в «Милан»
Sport.es: «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год