Гвардиола: «Думаю, Сане пропустит 6-7 месяцев»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал примерные сроки восстановления вингера Лероя Сане.

«Травма Сане – это очень плохие новости. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Думаю, он пропустит шесть или семь месяцев. Возможно, в феврале или марте он вернется в строй», – сказал Гвардиола.