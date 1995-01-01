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    Гвардиола: «Думаю, Сане пропустит 6-7 месяцев»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал примерные сроки восстановления вингера Лероя Сане.

    «Травма Сане – это очень плохие новости. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. Думаю, он пропустит шесть или семь месяцев. Возможно, в феврале или марте он вернется в строй», – сказал Гвардиола.

    • У Сане диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.
    • На следующей неделе 23-летний немец перенесет операцию.
    • Футболистом интересовалась «Бавария», сейчас трансфер под вопросом.

    Источник: BBC

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