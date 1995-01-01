Sport.es: «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год

50 миллионов, 40 миллионов, а Мутко всё равно больше зарабатывает. Учитесь, футболеры!
«Реал» продолжает работать над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.
Как сообщает Sport.es, мадридский клуб сделал предложение самому футболисту об условиях личного контракта.
«Реал» готов платить бразильцу 40 миллионов евро в год по условиям пятилетнего соглашения.
Если форвард даст согласие на переход, то станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков мира после Лионеля Месси из «Барселоны» (более 50 миллионов в год после вычета налогов – данные Football Leaks).