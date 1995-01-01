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    Sport.es: «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год

    «Реал» продолжает работать над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Как сообщает Sport.es, мадридский клуб сделал предложение самому футболисту об условиях личного контракта.

    «Реал» готов платить бразильцу 40 миллионов евро в год по условиям пятилетнего соглашения.

    Если форвард даст согласие на переход, то станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков мира после Лионеля Месси из «Барселоны» (более 50 миллионов в год после вычета налогов – данные Football Leaks).

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      trudovik 28 минут назад

      50 миллионов, 40 миллионов, а Мутко всё равно больше зарабатывает. Учитесь, футболеры!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1963

      aaaaahhhh 43 минуты назад

      как нынче слёзы стоят дорого:)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3533

      ivan-football-fan 1 час назад

      Прелюбопытно будет пнаблюдать за "непреходящей любовью Неймара к Барселоне" на фоне данного предложения от галактикос)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1146

      Derzkiy1 1 час назад

      Неймар больше денег заработает в Реале помимо зп от клуба

      0
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