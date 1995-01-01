Sport.es: «Реал» готов платить Неймару 40 миллионов в год

«Реал» продолжает работать над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает Sport.es, мадридский клуб сделал предложение самому футболисту об условиях личного контракта.

«Реал» готов платить бразильцу 40 миллионов евро в год по условиям пятилетнего соглашения.

Если форвард даст согласие на переход, то станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков мира после Лионеля Месси из «Барселоны» (более 50 миллионов в год после вычета налогов – данные Football Leaks).