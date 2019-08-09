Лунин может перейти из «Реала» в «Милан»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб может подписать украинца в случае ухода в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

Помимо Лунина в шорт-лист «Милана» входят Кейлор Навас («Реал») и Маттиа Перин («Ювентус»).