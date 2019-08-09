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    Лунин может перейти из «Реала» в «Милан»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, итальянский клуб может подписать украинца в случае ухода в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Помимо Лунина в шорт-лист «Милана» входят Кейлор Навас («Реал») и Маттиа Перин («Ювентус»).

    • Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
    • «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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