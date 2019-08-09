Лунин может перейти из «Реала» в «Милан»

Одну скамейку запасных на другую . . .
Вратарь «Реала» Андрей Лунин попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб может подписать украинца в случае ухода в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.
Помимо Лунина в шорт-лист «Милана» входят Кейлор Навас («Реал») и Маттиа Перин («Ювентус»).
- Прошлый сезон Лунин провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
- «Реал» купил футболиста летом 2018 года у «Зари» за 8,5 миллиона евро.