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    Адурис завершит карьеру по окончании сезона

    Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис принял решение завершить карьеру, сообщает Goal.com.

    По информации источника, сезон-2019/20 станет последним для футболиста, которому в феврале исполнится 39 лет.

    • В течение карьеры форвард выступал за «Аурреру», «Атлетик» (трижды), «Бургос», «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию».
    • За сборную Испании игрок провел 10 матчей и забил два гола.
    • Адурис выиграл только один трофей – Суперкубок Испании в 2015 году. Является двукратным лучшим бомбардиром Лиги Европы (сезоны 2015/16 и 2017/18).

    Источник: Goal.com

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