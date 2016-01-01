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    Моуринью – о работе со сборной: «Ждать два года Евро, затем еще два – ЧМ. Нет, это не для меня»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему не стремится возглавлять национальные команды.

    «Работа с национальной сборной не для меня, ведь это всего один матч в месяц, уйма офисной работы. Ты ждешь два года Евро, а затем два года – чемпионат мира… Нет это не для меня! Но в один день – не исключено. Если не сборная Португалии, то сборная другой страны, потому что, когда я приезжаю на крупные турниры, то у меня иногда появляется желание поработать на нем. Не сейчас, но а будущем, и если это будет сборная Португалии, я буду горд», – заявил Моуринью.

    • 56-летний португалец остается без работы с декабря прошлого года.
    • «МЮ» уволил Моуринью после серии неудачных результатов.
    • В последнее время слухи связывали тренера только с «Ньюкаслом» и «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: The Irish Times

    Ирландская ежедневная широкоформатная газета, издается с 1859 года. Тираж - 58 131 копий.

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