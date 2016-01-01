Моуринью – о работе со сборной: «Ждать два года Евро, затем еще два – ЧМ. Нет, это не для меня»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, почему не стремится возглавлять национальные команды.

«Работа с национальной сборной не для меня, ведь это всего один матч в месяц, уйма офисной работы. Ты ждешь два года Евро, а затем два года – чемпионат мира… Нет это не для меня! Но в один день – не исключено. Если не сборная Португалии, то сборная другой страны, потому что, когда я приезжаю на крупные турниры, то у меня иногда появляется желание поработать на нем. Не сейчас, но а будущем, и если это будет сборная Португалии, я буду горд», – заявил Моуринью.