Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Главные новости дня. Шалимов продолжает ругаться на Кононова, «Динамо» обыграло «Урал»

    «Динамо» выиграло первый матч на новом стадионе.

    Шалимов объяснил свою резкую реакцию на слова Кононова.

    Объявлены сроки проведения клубного ЧМ в 2019 году.

    Смолов помог сиротам и получил благодарность.

    Ломовицкий перешел на правах аренды из «Спартака» в «Арсенал».

    «Зенит» предложил миллион за Кругового.

    В «Спартак» хочет перейти игрок голландского АЗ.

    Кабелья подписал контракт с «Краснодаром» и выбрал игровой номер.

    Самедов может продолжить карьеру за рубежом.

    Ла Лиге запрещено проводить матчи Примеры по пятницам и понедельникам.

    Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72730
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru