Главные новости дня. Шалимов продолжает ругаться на Кононова, «Динамо» обыграло «Урал»

«Динамо» выиграло первый матч на новом стадионе.
Шалимов объяснил свою резкую реакцию на слова Кононова.
Объявлены сроки проведения клубного ЧМ в 2019 году.
Смолов помог сиротам и получил благодарность.
Ломовицкий перешел на правах аренды из «Спартака» в «Арсенал».
«Зенит» предложил миллион за Кругового.
В «Спартак» хочет перейти игрок голландского АЗ.
Кабелья подписал контракт с «Краснодаром» и выбрал игровой номер.
Самедов может продолжить карьеру за рубежом.
Ла Лиге запрещено проводить матчи Примеры по пятницам и понедельникам.
Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь