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    «Чемпионат»: «Зенит» предложил «Уфе» 1 миллион евро за защитника Кругового

    «Зенит» хочет приобрести у «Уфы» левого защитника Данила Кругового.

    По информации «Чемпионата», петербуржцы сделали башкирскому клубу предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере 1 миллиона евро. При выполнении некоторых условий эта сумма может возрасти вдвое.

    В случае подписания россиянина «Зенит» отдаст его в аренду уфимцам до конца текущего сезона. При этом петербуржцы будут иметь права досрочного возвращения футболиста.

    • Круговой перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он не сыграл ни одной встречи.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6576

      ufos73 3 минуты назад

      Бизнес по газпромовски, кто то новую машину купить хочет ))))

      0
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      Рейтинг: +2322

      paracetamol 20 минут назад

      Дороговато за игрока Зенита-2.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4108

      hevbn 28 43 минуты назад

      Зенит пытается учиться на своих же ошибках ? В свое время упустили Облякова , а теперь как в известной пословице "дуют на воду" , посмотрим ,что из этого получится главное чтобы не получилось так же как и с другими игроками которые подписывали контракты с Зенитом , как например Иван Соловьев помните такого ? Я думаю вряд ли , а в свое время он считался одним из самых талантливых игроков в России до того как его взял Зенит из Динамо .

      1
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      ...
      Рейтинг: +2322

      paracetamol > hevbn 28 19 минут назад

      Твой Сопляков для ФНЛ только.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +153

      evgevg13 44 минуты назад

      А мне не хотят лям евго предложить? Я вместо штанги поработаю...

      0
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      Рейтинг: +91

      Str4nger 51 минуту назад

      Сколько уже таким образом понапокупали .... и где все ? В Сочи )

      2
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      Рейтинг: +916

      sidul1 59 минут назад

      Лимит дает свои плоды. Про ЛЧ можно забыть, ЛЕ самое место.

      0
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      Рейтинг: +366

      GSmall 1 час назад

      Я люблю Зенит,но трансферная политика просто вымораживает.Ощущение что вместо скаутов и тренеров молодежных команд сидят гопники с семками в ладошках

      1
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      Рейтинг: +269

      Ашет Арбузян 1 час назад

      за какое-то непонятно существо уж слишком много трансферных интересов и денежных средств тратить собрались

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