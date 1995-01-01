«Чемпионат»: «Зенит» предложил «Уфе» 1 миллион евро за защитника Кругового

«Зенит» хочет приобрести у «Уфы» левого защитника Данила Кругового.

По информации «Чемпионата», петербуржцы сделали башкирскому клубу предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере 1 миллиона евро. При выполнении некоторых условий эта сумма может возрасти вдвое.

В случае подписания россиянина «Зенит» отдаст его в аренду уфимцам до конца текущего сезона. При этом петербуржцы будут иметь права досрочного возвращения футболиста.