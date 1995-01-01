«Чемпионат»: «Зенит» предложил «Уфе» 1 миллион евро за защитника Кругового

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«Зенит» хочет приобрести у «Уфы» левого защитника Данила Кругового.
По информации «Чемпионата», петербуржцы сделали башкирскому клубу предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере 1 миллиона евро. При выполнении некоторых условий эта сумма может возрасти вдвое.
В случае подписания россиянина «Зенит» отдаст его в аренду уфимцам до конца текущего сезона. При этом петербуржцы будут иметь права досрочного возвращения футболиста.
- Круговой перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых он не сыграл ни одной встречи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.