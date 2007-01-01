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    Клубный чемпионат мира-2019 пройдет с 11 по 21 декабря. От Европы сыграет «Ливерпуль»

    Клубный чемпионат мира 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

    В турнире примут участие «Ливерпуль» (Англия, УЕФА), «Эсперанс» (Тунис, КАФ), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Ианген Спорт» (Новая Каледония, ОФК) и «Аль Садд» (Катар). Два оставшихся участника определятся после окончания Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов.

    • В клубном чемпионате мира участвуют победители континентальных первенств каждой из шести конфедераций, а также чемпион принимающей страны.
    • Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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