Клубный чемпионат мира-2019 пройдет с 11 по 21 декабря. От Европы сыграет «Ливерпуль»

Клубный чемпионат мира 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В турнире примут участие «Ливерпуль» (Англия, УЕФА), «Эсперанс» (Тунис, КАФ), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Ианген Спорт» (Новая Каледония, ОФК) и «Аль Садд» (Катар). Два оставшихся участника определятся после окончания Кубка Либертадорес и азиатской Лиги чемпионов.