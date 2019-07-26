Федерация запретила проводить матчи Примеры в пятницу и понедельник. Ла Лига оспорит это решение в суде

Королевская испанская футбольная федерация приняла решение, в соответствии с которым матчи чемпионата страны будут проводиться только по субботам и воскресеньям.

Ла Лига выступает против подобного решения и будет оспаривать его в суде, который намечен на первую неделю августа.

Таким образом игры первых трех туров пройдут, как и было запланировано – с учетом матчей в пятницу и понедельник.

Если решение федерации останется в силе, это будет иметь последствия для телевизионных компаний по всему миру, которые приобрели права на показ Ла Лиги. В этом случае они могут потребовать слишком большую компенсацию.