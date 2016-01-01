РПЛ. «Динамо» победило «Урал» благодаря голам Юсупова и Панченко

"Урал" похоже живёт по принципу "недолго музыка играла"
В матче 3-го тура чемпионата России московское «Динамо» дома обыграло «Урал» – 2:0.
Голы в этой встрече забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко.
Футболисты «Динамо» впервые в этом сезоне победили, «Урал» – впервые потерял очки.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 16; 2:0 – Панченко, 31.
Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 81), Жоаозиньо (Кардозо, 79), Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.
Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Бикфалви, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Эль Кабир, Августиняк, Ильин.
Предупреждения: Каборе, 39; Паршивлюк, 59 – Ароян, 56.