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    РПЛ. «Динамо» победило «Урал» благодаря голам Юсупова и Панченко

    В матче 3-го тура чемпионата России московское «Динамо» дома обыграло «Урал» – 2:0.

    Голы в этой встрече забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко.

    Футболисты «Динамо» впервые в этом сезоне победили, «Урал» – впервые потерял очки.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 16; 2:0 – Панченко, 31.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш (Морозов, 81), Жоаозиньо (Кардозо, 79), Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

    Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Бикфалви, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Эль Кабир, Августиняк, Ильин.

    Предупреждения: Каборе, 39; Паршивлюк, 59 – Ароян, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      ААМ 6 минут назад

      "Урал" похоже живёт по принципу "недолго музыка играла"

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      Рейтинг: +1520

      baden69 14 минут назад

      Поздравляю Динамо с победой, но гол Юсупова нельзя было защитывать, т.к. в момент передачи, Шейдаев находился в пассивом положении вне игры, при этом он пропустил мяч, тем самым отвлек внимание на себя...

      0
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      Рейтинг: +393

      Elisey13 17 минут назад

      Сказка для Урала походу дела закончилась!

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      Рейтинг: +558

      serhio80 > Elisey13 7 минут назад

      Ну еще чуть пробегают, а ближе к зиме Урал традиционно начнет катать договорняки)

      0
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      Рейтинг: +538

      Sky Spartak 20 минут назад

      Поздравляю Динамо.А то игра есть,а результата нет..

      0
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      Рейтинг: +2488

      RotBerg 28 минут назад

      Пзц по 12 т ходят на стадион)

      1
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      Рейтинг: +113

      Artemka444 29 минут назад

      потихоньку разгоняются

      1
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      Рейтинг: +10266

      slavutiq70 30 минут назад

      Поздравляю Динамо с первой победой на новом стадионе,,,,,,

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