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    De Telegraaf: Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак». Москвичи предложили за него более 10 миллионов

    Как ранее сообщалось, «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.

    По информации De Telegraaf, футболист выразил желание перейти в московский клуб.

    «Я заявил АЗ, что очень хотел бы сделать этот шаг», – сказал Тиль.

    Как утверждает источник, «Спартак» сделал алкмаарцам первое предложение по хавбеку в размере более 10 миллионов евро, но оно АЗ не устроило. Идут переговоры.

    Потолок зарплат в АЗ составляет до 350 тысяч евро. В случае перехода Тиля в «Спартак» его заработок возрастет в несколько раз.

    В четверг вечером агенты полузащитника провели экстренную встречу с руководством АЗ и попросили поспособствовать его трансферу.

    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    26.07.2019 17:29
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +248

      klukva 26 июля 2019, 20:57

      не верьте. Опять чье то сочинение на вольную тему)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 26 июля 2019, 20:47

      Тиль хочет перейти в Спартак играть, или привлекает зарплата? хотелось бы, чтобы результативность была, как в Голландии, и даже лучше!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      Spartan-sm 26 июля 2019, 20:46

      нас кормят слухами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Pastuhow 26 июля 2019, 19:51

      Это уже который по счету, которого нам сватают?

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 26 июля 2019, 18:51

      Каждый день по несколько игроков из европейских чемпионатов сватают в Спартак. Если бы хоть половина из них действительно перешла, мы увидели бы совершенно новую команду. А так это просто дурацкие слухи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 26 июля 2019, 18:35

      Иметь потолок зарплат в 350 тысяч и продавать игроков за 10ки миллионов. Учитесь делать бизнес, русские клубы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 26 июля 2019, 17:52

      Вот этот вариант гораздо интереснее Перейро и многих предыдущих

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 июля 2019, 17:44

      Интересный вариант, вот тока не понятно зачем Мирзова вообще взяли, если планируют купить на его позицию более сильного игрока??

      6
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > ufos73 26 июля 2019, 17:56

      Мирзов и Бакаев по краям, Тиль по середине.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      GSmall 26 июля 2019, 17:42

      Уж лучше Купмейнерса взять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > GSmall 26 июля 2019, 17:55

      Лучше Бейла !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 июля 2019, 17:42

      Ну вот кое что стоящее ! Статистика для полузащитника нормальная ! В игре не видел.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > батог 26 июля 2019, 17:45

      В Голландии много забивают, там у всех статистика норм ))

      3
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > ufos73 26 июля 2019, 17:55

      Важно уметь попадать в створ.А то у наших прямо беда с этим

      3
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