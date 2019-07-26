De Telegraaf: Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак». Москвичи предложили за него более 10 миллионов

Как ранее сообщалось, «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.

По информации De Telegraaf, футболист выразил желание перейти в московский клуб.

«Я заявил АЗ, что очень хотел бы сделать этот шаг», – сказал Тиль.

Как утверждает источник, «Спартак» сделал алкмаарцам первое предложение по хавбеку в размере более 10 миллионов евро, но оно АЗ не устроило. Идут переговоры.

Потолок зарплат в АЗ составляет до 350 тысяч евро. В случае перехода Тиля в «Спартак» его заработок возрастет в несколько раз.

В четверг вечером агенты полузащитника провели экстренную встречу с руководством АЗ и попросили поспособствовать его трансферу.