Algemeen Dagblad: «Спартак» готов сделать предложение АЗ по Тилю

«Спартак» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника АЗ Гуса Тиля.

По информации Algemeen Dagblad, москвичи сообщили голландскому клубу, что собираются сделать предложение по трансферу 21-летнего игрока.

Как утверждает источник, «Спартак» давно следит за выступлениями футболиста и видит в нем человека, который может претендовать на важную роль в команде.