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    Algemeen Dagblad: «Спартак» готов сделать предложение АЗ по Тилю

    «Спартак» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника АЗ Гуса Тиля.

    По информации Algemeen Dagblad, москвичи сообщили голландскому клубу, что собираются сделать предложение по трансферу 21-летнего игрока.

    Как утверждает источник, «Спартак» давно следит за выступлениями футболиста и видит в нем человека, который может претендовать на важную роль в команде.

    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

    Источник: Algemeen Dagblad

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1147

      алдан2014 24 минуты назад

      Хороший игрок , только жаль Спартак видимо про него ни сном ни духом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5385

      piligrim1986 24 минуты назад

      гусик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5951

      ivanthebest 30 минут назад

      Хаджи, Перейро, Тиль - чем дальше в лес, тем больше сосны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +985

      lek! 36 минут назад

      Спартак по новостям купил 2 команды , а на деле кроме разговоров ни чего нет .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +741

      Freyd 39 минут назад

      Когда уже предложения перейдут в подписание!!!!

      0
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