Algemeen Dagblad: «Спартак» готов сделать предложение АЗ по Тилю

Хороший игрок , только жаль Спартак видимо про него ни сном ни духом
«Спартак» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника АЗ Гуса Тиля.
По информации Algemeen Dagblad, москвичи сообщили голландскому клубу, что собираются сделать предложение по трансферу 21-летнего игрока.
Как утверждает источник, «Спартак» давно следит за выступлениями футболиста и видит в нем человека, который может претендовать на важную роль в команде.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.
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