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    Смолов получил благодарность от центра помощи сиротам за покупку кухонных плит

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в очередной раз отличился благотворительной деятельностью.

    «Локомотив» сообщил о получении 29-летним футболистом благодарственного письма. Смолов приобрел кухонные плиты для московского ресурсного центра помощи сиротам «Спутник».

    В середине июля Смолов помог дому культуры на Алтае, перечислив учреждению 400 тысяч рублей на ремонт крыши. В 2018 году футболист оплатил аренду квартиры для тяжелобольных детей.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10242

      slavutiq70 4 минуты назад

      Что сказать,,,молодец,,,

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      Рейтинг: +206

      afw13 12 минут назад

      ни разу не поклонник Смолова как игрока, но в плане помощи нуждающимся - молодец, уважуха.

      0
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      Рейтинг: +1312

      Kollljan 18 минут назад

      Благие дела делаются молча.

      1
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      Рейтинг: -207

      DonBaton 29 минут назад

      Поступки хорошие,не спорит никто,но вот публикация фото с письмом это уже самопиар

      0
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      Рейтинг: +1313

      VGreen > DonBaton 13 минут назад

      фото опубликовал ФК Локомотив, а не Смолов

      1
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      Рейтинг: +11017

      bset 46 минут назад

      Ну на крышу кинул 400 тысяч - это было круто. Респект, мужик!

      4
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      Рейтинг: +1620

      Ubuntu > bset 26 минут назад

      А потом Бузовой в рот морковки настругал)

      6
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      Рейтинг: +248

      Rabinovi_ch > Ubuntu 3 минуты назад

      За Тарасова!))

      1
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