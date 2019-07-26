Смолов получил благодарность от центра помощи сиротам за покупку кухонных плит

Что сказать,,,молодец,,,
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в очередной раз отличился благотворительной деятельностью.
«Локомотив» сообщил о получении 29-летним футболистом благодарственного письма. Смолов приобрел кухонные плиты для московского ресурсного центра помощи сиротам «Спутник».
В середине июля Смолов помог дому культуры на Алтае, перечислив учреждению 400 тысяч рублей на ремонт крыши. В 2018 году футболист оплатил аренду квартиры для тяжелобольных детей.
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— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) July 26, 2019