Смолов получил благодарность от центра помощи сиротам за покупку кухонных плит

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в очередной раз отличился благотворительной деятельностью.

«Локомотив» сообщил о получении 29-летним футболистом благодарственного письма. Смолов приобрел кухонные плиты для московского ресурсного центра помощи сиротам «Спутник».

В середине июля Смолов помог дому культуры на Алтае, перечислив учреждению 400 тысяч рублей на ремонт крыши. В 2018 году футболист оплатил аренду квартиры для тяжелобольных детей.