Самедов: «У меня есть варианты в России, но возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов сообщил, что имеет предложения от российских и зарубежных клубов. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

«Информация о том, что мной интересуется казанский «Рубин», – это неправда. Варианты есть в России, но возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа. Предложения есть, но пока обдумываю», – сказал Самедов.