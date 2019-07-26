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    Самедов: «У меня есть варианты в России, но возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов сообщил, что имеет предложения от российских и зарубежных клубов. В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

    «Информация о том, что мной интересуется казанский «Рубин», – это неправда. Варианты есть в России, но возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа. Предложения есть, но пока обдумываю», – сказал Самедов.

    • Вторую часть прошлого сезона 35-летний игрок провел в «Крыльях Советов».
    • За самарскую команду футболист сыграл в РПЛ девять матчей и сделал три результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      johnny983 32 минуты назад

      Румыния, Швеция, Польша...))

      0
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      Рейтинг: +42

      Romashin 51 минуту назад

      Мне кажется или Самедов совсем сдулся. Может пора заканчивать!?

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