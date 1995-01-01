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    Шалимов – о Кононове: «Хорошо, что он не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»

    Экс-главный тренер «Краснодара» и женской сборной России Игорь Шалимов прокомментировал собственное заявление, в котором назвал главного тренера «Спартака» Олега Кононова «дебилом». Шалимов остался недоволен высказываниями Кононова о бывшем игроке «Спартака» Федоре Черенкове.

    «Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма.

    Люди скорбят, приносят гвоздики – напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна, и говорят, мы тебя помним и не забудем. Такие слова – это важно. А когда говорят, что поздравляем с днем рождения, юбилеем – нонсенс для меня. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?

    Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке. Мне понятно, что, когда он начинает говорить про традиции, про Бескова и Романцева – это все маска и пиар. Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со «Спартаком», пришло в голову такое высказывание. Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?» – ответил Шалимов.

    • Шалимов сменил Кононова на посту главного тренера «Краснодара» в 2016-м.
    • Последний клуб специалиста – «Химки».

    Шалимов – о Кононове: «Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1125

      алдан2014 22 секунды назад

      Ох и подсиживает Шалимов Кононова,знает что Федун резок в решениях.Тему для срача выбрал же..Как такое руки поворачиваются писать.

      0
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      Рейтинг: +4259

      ilichkadr 8 минут назад

      Шалимов прав. С какой целью физрук поперся на кладбище, если он ни какого отношения к Федору не имеет? Ясный перец ради дешевого пиара, чтобы казаться "своим".

      0
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      Рейтинг: +699

      Boeung777 15 минут назад

      Может Кононов и сказал нелепость, но то, сколько уже воняет Шалимов, хуже бабы базарной.

      2
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      Рейтинг: +368

      Звезда запаса 23 минуты назад

      Докопался: хуже бабы.

      1
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      Рейтинг: +150

      evgevg13 26 минут назад

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