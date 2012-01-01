Первый тур РПЛ сезона-2019/20 установил рекорд посещаемости

Российская Премьер-лига объявила об обновлении рекорда посещаемости 1-го тура соревнования.

В сезоне-2019/20 матчи 1-го тура РПЛ посетили 183 617 зрителей (22 952 за игру).

Предыдущий рекорд был установлен год назад после ЧМ-2018 – 169 600 человек (21 200 за матч).