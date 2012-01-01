Первый тур РПЛ сезона-2019/20 установил рекорд посещаемости

благодаря чему не задались вопросом?
Спартак например мог бы еще показатель завысить. У Ахмата например вход на матч был бесплатным. В Ростове мог показатель быть выше, но наши легенды управления футбола, гении наук сделали матч в 21-30. Я не знаю, насколько гениальными надо быть, с учетом того, где находится стадион. Валенки Сибирские.
Российская Премьер-лига объявила об обновлении рекорда посещаемости 1-го тура соревнования.
В сезоне-2019/20 матчи 1-го тура РПЛ посетили 183 617 зрителей (22 952 за игру).
Предыдущий рекорд был установлен год назад после ЧМ-2018 – 169 600 человек (21 200 за матч).
- Прошлый сезон стал рекордным по посещаемости.
- 240 матчей РПЛ посетили 4 036 196 зрителей.
- Это на 20 процентов больше предыдущего показателя.