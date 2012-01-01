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    Первый тур РПЛ сезона-2019/20 установил рекорд посещаемости

    Российская Премьер-лига объявила об обновлении рекорда посещаемости 1-го тура соревнования.

    В сезоне-2019/20 матчи 1-го тура РПЛ посетили 183 617 зрителей (22 952 за игру).

    Предыдущий рекорд был установлен год назад после ЧМ-2018 – 169 600 человек (21 200 за матч).

    • Прошлый сезон стал рекордным по посещаемости.
    • 240 матчей РПЛ посетили 4 036 196 зрителей.
    • Это на 20 процентов больше предыдущего показателя.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6887

      KLIM777 5 минут назад

      благодаря чему не задались вопросом?

      Спартак например мог бы еще показатель завысить. У Ахмата например вход на матч был бесплатным. В Ростове мог показатель быть выше, но наши легенды управления футбола, гении наук сделали матч в 21-30. Я не знаю, насколько гениальными надо быть, с учетом того, где находится стадион. Валенки Сибирские.

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