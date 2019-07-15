Главные новости дня. Джанаев перешел в «Сочи», «Барселона» подписала японца Абе

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином». Победу у москвичей отобрал их бывший игрок Кварацхелия.

«Сочи» подтвердил подписание Джанаева.

Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ».

«Барселона» взяла 35-миллионный кредит на трансфер Гризманна.

La Gazzetta dello Sport: Наингголан покинул сбор «Интера» вслед за Икарди.

Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в городах Франции после выхода команды в финал КАН.

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020.

«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе.

«Ростов» стал дерзким. Карпин мочит всех подряд, а клуб ссорится с лигой