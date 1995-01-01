УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это новый рекорд по данному показателю.

Среди российских фанатов самой большой популярностью пользуются матчи в Санкт-Петербурге. Из России на игры в этом городе поступил 81 процент заявок.