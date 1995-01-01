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    УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

    В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты Евро-2020.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, это новый рекорд по данному показателю.

    Среди российских фанатов самой большой популярностью пользуются матчи в Санкт-Петербурге. Из России на игры в этом городе поступил 81 процент заявок.

    • Евро-2020 пройдeт в 12 городах.
    • В финальной стадии турнира примут участие 24 национальные сборные.
    • Стартует континентальное первенство 12 июня следующего года, а завершится – 12 июля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6887

      KLIM777 10 минут назад

      млять, могли бы суки хоть написать, что будет этап продаж и где. у нас в стране как в лесу

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