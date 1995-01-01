УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

млять, могли бы суки хоть написать, что будет этап продаж и где. у нас в стране как в лесу
В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты Евро-2020.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, это новый рекорд по данному показателю.
Среди российских фанатов самой большой популярностью пользуются матчи в Санкт-Петербурге. Из России на игры в этом городе поступил 81 процент заявок.
- Евро-2020 пройдeт в 12 городах.
- В финальной стадии турнира примут участие 24 национальные сборные.
- Стартует континентальное первенство 12 июня следующего года, а завершится – 12 июля.