Фанаты сборной Алжира устроили беспорядки в городах Франции после выхода команды в финал КАН. Арестованы 282 человека

Болельщики сборной Алжира, проживающие во Франции, отпраздновали на улицах победу своей команды над Нигерией (2:1) в полуфинале Кубка африканских наций.

В понедельник, 15 июля, министерство внутренних дел сообщило, что в результате беспорядков было арестовано 282 человека.

Беспорядки прошли по всей стране. По информации министерства, аресты были произведены по всей стране в воскресенье вечером.

Помимо футбольных фанатов были задержаны несколько человек, устроивших беспорядки во время празднования национального дня Франции 14 июля.

Беспорядки вспыхнули в Париже, Марселе и Лионе. Во французской столице были арестованы 50 человек. На проспекте Елисейских полей между болельщиками и полицией произошли инциденты. В Лионе за ночь были сожжены десятки автомобилей.

249 человек из арестованных находятся под стражей.

В прошлый четверг после победы Алжира над Кот-д’Ивуаром в четвертьфинале КАН фанаты алжирцев неистовствовали в центре Парижа, грабя магазины. В тот же день в Монпелье один из болельщиков Алжира, празднуя победу своей команды, потерял управление автомобилем и на высокой скорости сбил семью, в результате чего погибла женщина, а ее ребенок получил тяжелые повреждения.

В финале Кубка африканских наций сборная Алжира встретится с Сенегалом.