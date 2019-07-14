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    «Барселона» взяла 35-миллионный кредит на трансфер Гризманна

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клубу пришлось привлечь кредитные средства, чтобы оформить трансфер из «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна.

    «Это был непростой трансфер. В конце концов мы попросили кредит на 35 миллионов евро, выплатим его в течение шести месяцев. Еще 85 миллионов – деньги, которые мы получили от продаж игроков», – сказал Бартомеу.

    • 120 миллионов евро – сумма отступных, которая была прописана в контракте Гризманна с «Атлетико».
    • При этом мадридский клуб настаивает на том, что каталонцы должны заплатить за француза 200 миллионов.

    На «Камп Ноу» прошла презентация Гризманна в «Барселоне»

    Бартомеу – о заявлении «Атлетико» по переговорам с Гризманном: «Не думаю, что у них есть доказательства»

    Источник: AS

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    Сегодня, 06:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1727

      BlackMurder 47 минут назад

      Учитесь у Переса

      0
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      Рейтинг: +3720

      la verdad 1 час назад

      Не верю, что такие жертвы Гризманн оправдает. Есть ощущение, что футбол у него уже не на первом месте.

      2
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      ...
      Рейтинг: +421

      KPCCSPB > la verdad 1 час назад

      Вот если бы он пару сезонов назад ушёл, то да, не на первом, а так, с Атлетико выше головы не прыгнешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      ursosan 2 часа назад

      Ну и какой Неймар тогда?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31334

      MaxRnD 2 часа назад

      Угу, корову продали - мобилу купили ..

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