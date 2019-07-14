«Барселона» взяла 35-миллионный кредит на трансфер Гризманна

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клубу пришлось привлечь кредитные средства, чтобы оформить трансфер из «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна.

«Это был непростой трансфер. В конце концов мы попросили кредит на 35 миллионов евро, выплатим его в течение шести месяцев. Еще 85 миллионов – деньги, которые мы получили от продаж игроков», – сказал Бартомеу.

120 миллионов евро – сумма отступных, которая была прописана в контракте Гризманна с «Атлетико».

При этом мадридский клуб настаивает на том, что каталонцы должны заплатить за француза 200 миллионов.

На «Камп Ноу» прошла презентация Гризманна в «Барселоне»

Бартомеу – о заявлении «Атлетико» по переговорам с Гризманном: «Не думаю, что у них есть доказательства»