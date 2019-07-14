Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал заявление «Атлетико» по трансферу Антуана Гризманна.

В контракте игрока был прописан пункт, согласно которому с 1 июля 2019 года сумма отступных за него снижается с 200 миллионов евро до 120 миллионов.

«Барселона» подписала за игрока 120 миллионов евро 12 июля.

«Атлетико» считает, что стороны согласовали трансфер до 1 июля, и требует еще 80 миллионов за переход.

«Я говорил с ними. Не думаю, что у них есть доказательства, потому что их не может быть. Понимаю, что они защищают свои интересы, и мы делаем то же. Я говорил с Серезо [президент «Атлетико»]. Не думаю, что эта ситуация будет положительно развиваться для них», – сказал Бартомеу.