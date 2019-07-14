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    Бартомеу – о заявлении «Атлетико» по переговорам с Гризманном: «Не думаю, что у них есть доказательства»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал заявление «Атлетико» по трансферу Антуана Гризманна.

    • В контракте игрока был прописан пункт, согласно которому с 1 июля 2019 года сумма отступных за него снижается с 200 миллионов евро до 120 миллионов.
    • «Барселона» подписала за игрока 120 миллионов евро 12 июля.
    • «Атлетико» считает, что стороны согласовали трансфер до 1 июля, и требует еще 80 миллионов за переход.

    «Я говорил с ними. Не думаю, что у них есть доказательства, потому что их не может быть. Понимаю, что они защищают свои интересы, и мы делаем то же. Я говорил с Серезо [президент «Атлетико»]. Не думаю, что эта ситуация будет положительно развиваться для них», – сказал Бартомеу.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 00:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +192

      jengais 1 час назад

      Не совсем понимаю ситуацию, разве этот пункт про 1ое июля, не говорит о том, что Гризманна можно просто купить дешевле, то есть за 120 лямов и все?
      Причём здесь то что они вообще договаривались до этого, обсуждали, целовались, не важно что, какое отношение это имеет к цене?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +630

      VVadic 1 час назад

      А представим - 80 млн Атлетам и Бартомеу с мусорным ведром на голове! Отлично!

      1
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      Рейтинг: -57

      DonBaton > VVadic 1 час назад

      А представим х у й Атлетико и тебе и все довольны

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