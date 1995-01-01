«Атлетико» требует еще 80 миллионов за Гризманна

«Атлетико» опубликовал официальное заявление касательно перехода форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

В мадридском клубе считают, что каталонцы согласовали трансфер француза до 1 июля, а значит они должны заплатить не 120, а 200 миллионов евро.

В связи с этим «Атлетико» может подать на «Барсу» в суд.