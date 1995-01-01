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    «Атлетико» требует еще 80 миллионов за Гризманна

    «Атлетико» опубликовал официальное заявление касательно перехода форварда Антуана Гризманна в «Барселону».

    В мадридском клубе считают, что каталонцы согласовали трансфер француза до 1 июля, а значит они должны заплатить не 120, а 200 миллионов евро.

    В связи с этим «Атлетико» может подать на «Барсу» в суд.

    • Гризманн объявил об уходе из столичной команды 15 мая.
    • Нападающий выступал за «Атлетико» с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
    • Гризманн заключил с «Барселоной» контракт до 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Атлетико»

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