«Сочи» подтвердил подписание Джанаева

«Сочи» в своем официальном твиттере объявил о переходе вратаря Сослана Джанаева.

«Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушел в аренду в «Аланию». Доброй ночи», – говорится в публикации клуба.

По словам генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко , контракт с голкипером подписан до лета 2021 года.

, контракт с голкипером подписан до лета 2021 года. Вторую половину сезона-2018/19 Джанаев выступал за польскую «Медзь», сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.

Джанаев тренировался в воскресенье, несмотря на выходной у других игроков «Сочи»