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    «Сочи» подтвердил подписание Джанаева

    «Сочи» в своем официальном твиттере объявил о переходе вратаря Сослана Джанаева.

    «Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушел в аренду в «Аланию». Доброй ночи», – говорится в публикации клуба.

    • По словам генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко, контракт с голкипером подписан до лета 2021 года.
    • Вторую половину сезона-2018/19 Джанаев выступал за польскую «Медзь», сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.

    Джанаев тренировался в воскресенье, несмотря на выходной у других игроков «Сочи»

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9978

      Garrincha58 22 минуты назад

      Зенит ау почему не подписали ДЖАНАЕВА?

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