Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Джанаева 

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о том, что клуб заключил контракт с вратарем Сосланом Джанаевым.

    «Подписали контракт с Джанаевым на два года», – сказал Рубашко.

    В межсезонье футболист находился на просмотре в «Сочи». 9 июля он покинул расположение команды, когда получил предложение от ЦСКА. 11 июля «Спорт-экспресс» сообщил о том, что руководство ЦСКА отказало Виктору Гончаренко в трансфере Джанаева.

    • Вторую половину сезона-2018/19 игрок выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.
    • Также вратарь выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» («Ахмат»), «Аланию», «Ростов» и «Рубин».

    Анюков возобновил карьеру, Берг перешел в «Краснодар». Таблица летних трансферов РПЛ

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Obojaemiy 25 минут назад

      И зачем вам три вратаря...Фролова жалко..Лучше бы в оренбурге остался.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru