Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Джанаева 

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о том, что клуб заключил контракт с вратарем Сосланом Джанаевым.

«Подписали контракт с Джанаевым на два года», – сказал Рубашко.

В межсезонье футболист находился на просмотре в «Сочи». 9 июля он покинул расположение команды, когда получил предложение от ЦСКА. 11 июля «Спорт-экспресс» сообщил о том, что руководство ЦСКА отказало Виктору Гончаренко в трансфере Джанаева.

Вторую половину сезона-2018/19 игрок выступал за польскую «Медзь», за которую сыграл семь матчей и пропустил 13 голов.

Также вратарь выступал за КАМАЗ, «Спартак», «Терек» («Ахмат»), «Аланию», «Ростов» и «Рубин».

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