Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар накануне прилетел в Париж, а уже сегодня утром приступил к тренировкам с командой, сообщает L`Equipe.

Также в течение дня бразилец проведет встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Стороны обсудят опоздание футболиста на предсезонный сбор.

Неймар должен был вернуться в расположение «ПСЖ» 8 июля. Отец игрока утверждает, что руководство парижан знало о дополнительной неделе отпуска у его сына.

Столичный клуб уже лишил форварда премии за этику (375 тысяч евро).

Этим летом Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону», однако пока каталонцы не договорились с «ПСЖ» о трансфере.