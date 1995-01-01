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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Неймар вернулся к тренировкам в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар накануне прилетел в Париж, а уже сегодня утром приступил к тренировкам с командой, сообщает L`Equipe.

    Также в течение дня бразилец проведет встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Стороны обсудят опоздание футболиста на предсезонный сбор.

    Неймар должен был вернуться в расположение «ПСЖ» 8 июля. Отец игрока утверждает, что руководство парижан знало о дополнительной неделе отпуска у его сына.

    Столичный клуб уже лишил форварда премии за этику (375 тысяч евро).

    Этим летом Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону», однако пока каталонцы не договорились с «ПСЖ» о трансфере.

    Источник: L`Equipe

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +336

      LAY394 48 минут назад

      на неймара кредит не одобрили из за иждивенцев...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3463

      ivan-football-fan 54 минуты назад

      Кто-то сомневался, что отвязавшийся вороной сам вернётся в стойло и лизнёт руку конюху,когда захочется пожрать?
      Пока его "наказали" ВСЕГО (!) на 375 тысяч евро... Когда станут наказывать НА МИЛЛИОНЫ, разговоры про "..скучаю... и хочу в зад в Барселону..." испарятся, как с весенних яблонь дым (так сказал поэт))!
      ПОКА БАРСА НЕ ВЕРНЁТ 222 ЛЯМА, ДА ЕЩЁ И С ГОРКОЙ, СЛОВО "НОСТАЛЬГИРУЮЩЕМУ" ЖЕРЕБЦУ НЕ ДАВАЛИ)))

      1
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      Рейтинг: +2617

      BAIv 57 минут назад

      ну вот , оказывается паренёк никому и не нужен.

      0
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      Рейтинг: +6884

      KLIM777 1 час назад

      да? Мы думали завершил карьеру

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