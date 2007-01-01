Цорн: «Спартак» резко против расширения РПЛ до 18 клубов»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился видением на потенциальную реформу РПЛ, при которой в лиге станет 18 команд. Москвичи против нововведения.

– Да, мы против – это позиция не только моя, но и акционера «Спартака». Мне кажется, более корректно поставить вопрос так: какой смысл в увеличении состава участников?

– И какой?

– Главное – больше играть, потому что в сравнении с европейскими чемпионатами в России меньше туров. Подход должен быть не «давайте примем больше команд в РПЛ», а «попытаемся сделать так, чтобы повысилось качество футбола». На мой взгляд, именно это – правильный путь.

Насколько знаю, сейчас готовятся разные варианты расширения. У меня возникают сомнения на почве экономики, потому что в России на данный момент недостаточно клубов, обладающих инфраструктурой и финансированием, позволяющими выступать в РПЛ.

К тому же возникает вопрос по календарю: в случае увеличения числа участников премьер-лиги нужно будет начинать чемпионат раньше, потому что еще позже зимой на поле уже не выйдешь – климат не позволяет.

Словом, скептически отношусь к расширению, «Спартак» – единственный, кто высказался резко против. Представители ряда других клубов еще хотели подумать и посоветоваться, а у нас такая позиция сформировалась изначально.