Цорн: «Спартак» резко против расширения РПЛ до 18 клубов»

А какой смысл увеличивать, если чемпионат еще не начался, а Сочи уже проблемы приобрел в плане финансирования и правильно Федун говорил сокращать надо до 12 команд и играть в 3 круга, а не увеличивать и вангую, что Сочи до конца турнира не доживет, потолок доиграют молодняком
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился видением на потенциальную реформу РПЛ, при которой в лиге станет 18 команд. Москвичи против нововведения.
– Да, мы против – это позиция не только моя, но и акционера «Спартака». Мне кажется, более корректно поставить вопрос так: какой смысл в увеличении состава участников?
– И какой?
– Главное – больше играть, потому что в сравнении с европейскими чемпионатами в России меньше туров. Подход должен быть не «давайте примем больше команд в РПЛ», а «попытаемся сделать так, чтобы повысилось качество футбола». На мой взгляд, именно это – правильный путь.
Насколько знаю, сейчас готовятся разные варианты расширения. У меня возникают сомнения на почве экономики, потому что в России на данный момент недостаточно клубов, обладающих инфраструктурой и финансированием, позволяющими выступать в РПЛ.
К тому же возникает вопрос по календарю: в случае увеличения числа участников премьер-лиги нужно будет начинать чемпионат раньше, потому что еще позже зимой на поле уже не выйдешь – климат не позволяет.
Словом, скептически отношусь к расширению, «Спартак» – единственный, кто высказался резко против. Представители ряда других клубов еще хотели подумать и посоветоваться, а у нас такая позиция сформировалась изначально.
- Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщали, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
- «Спартак» стартует в сезоне 13 июля матчем против «Сочи».
- В минувшем сезоне москвичи финишировали пятыми