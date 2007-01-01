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    Цорн: «Спартак» резко против расширения РПЛ до 18 клубов»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился видением на потенциальную реформу РПЛ, при которой в лиге станет 18 команд. Москвичи против нововведения.

    – Да, мы против – это позиция не только моя, но и акционера «Спартака». Мне кажется, более корректно поставить вопрос так: какой смысл в увеличении состава участников?

    – И какой?

    – Главное – больше играть, потому что в сравнении с европейскими чемпионатами в России меньше туров. Подход должен быть не «давайте примем больше команд в РПЛ», а «попытаемся сделать так, чтобы повысилось качество футбола». На мой взгляд, именно это – правильный путь.

    Насколько знаю, сейчас готовятся разные варианты расширения. У меня возникают сомнения на почве экономики, потому что в России на данный момент недостаточно клубов, обладающих инфраструктурой и финансированием, позволяющими выступать в РПЛ.

    К тому же возникает вопрос по календарю: в случае увеличения числа участников премьер-лиги нужно будет начинать чемпионат раньше, потому что еще позже зимой на поле уже не выйдешь – климат не позволяет.

    Словом, скептически отношусь к расширению, «Спартак» – единственный, кто высказался резко против. Представители ряда других клубов еще хотели подумать и посоветоваться, а у нас такая позиция сформировалась изначально.

    • Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщали, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
    • «Спартак» стартует в сезоне 13 июля матчем против «Сочи».
    • В минувшем сезоне москвичи финишировали пятыми

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6333

      Skull_Boy 6 минут назад

      А какой смысл увеличивать, если чемпионат еще не начался, а Сочи уже проблемы приобрел в плане финансирования и правильно Федун говорил сокращать надо до 12 команд и играть в 3 круга, а не увеличивать и вангую, что Сочи до конца турнира не доживет, потолок доиграют молодняком

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      Рейтинг: +3275

      ivan-football-fan 18 минут назад

      "РЕЗКО" против?
      Что за НОВОЯЗ от Цорну?))))
      Мудак на букву "ч"...одно слово.

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