Цорн: «В Европе РПЛ воспринимают как аналог Китая или ОАЭ»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об отношении к РПЛ в Европе. Функционер хотел бы изменить имидж соревнования.

«Многие в Европе до сих пор воспринимают РПЛ как аналог Китая или Эмиратов, куда люди едут завершать карьеру. У меня иной взгляд. Российский чемпионат, наоборот, уместно использовать как трамплин в карьере. Раскрываться здесь и перебираться в топ-лиги – как, например, Аксель Витсель, Квинси Промес, Бранислав Иванович, Виллиан, Неманья Видич. В России можно развиваться, а не, наоборот, заканчивать.

Что касается философии, то премьер-лига очень интересна. За последние четыре года титул брали четыре разных клуба – далеко не во всех странах такое происходит. Турнир интересный, непредсказуемый до самого финиша. Я общался со многими иностранцами, которые могли сравнить европейские лиги с российской. Легионеры говорят, что чемпионат тяжелый в физическом плане. Сюда нельзя приехать и на одной ноге кого-то обыграть, необходимо выкладываться по полной, бороться», – сказал Цорн.