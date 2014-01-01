Цорн: «В Европе РПЛ воспринимают как аналог Китая или ОАЭ»

Взгляд из свинарника: Т.Цорн сравнил игры спартака и европейских
клубов и своему папе (Прядкину) дал по затылку.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об отношении к РПЛ в Европе. Функционер хотел бы изменить имидж соревнования.
«Многие в Европе до сих пор воспринимают РПЛ как аналог Китая или Эмиратов, куда люди едут завершать карьеру. У меня иной взгляд. Российский чемпионат, наоборот, уместно использовать как трамплин в карьере. Раскрываться здесь и перебираться в топ-лиги – как, например, Аксель Витсель, Квинси Промес, Бранислав Иванович, Виллиан, Неманья Видич. В России можно развиваться, а не, наоборот, заканчивать.
Что касается философии, то премьер-лига очень интересна. За последние четыре года титул брали четыре разных клуба – далеко не во всех странах такое происходит. Турнир интересный, непредсказуемый до самого финиша. Я общался со многими иностранцами, которые могли сравнить европейские лиги с российской. Легионеры говорят, что чемпионат тяжелый в физическом плане. Сюда нельзя приехать и на одной ноге кого-то обыграть, необходимо выкладываться по полной, бороться», – сказал Цорн.
- Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщали, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
- «Спартак» стартует в сезоне 13 июля матчем против «Сочи».
- В минувшем сезоне москвичи финишировали пятыми.