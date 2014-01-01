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    Цорн: «В Европе РПЛ воспринимают как аналог Китая или ОАЭ»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об отношении к РПЛ в Европе. Функционер хотел бы изменить имидж соревнования.

    «Многие в Европе до сих пор воспринимают РПЛ как аналог Китая или Эмиратов, куда люди едут завершать карьеру. У меня иной взгляд. Российский чемпионат, наоборот, уместно использовать как трамплин в карьере. Раскрываться здесь и перебираться в топ-лиги – как, например, Аксель Витсель, Квинси Промес, Бранислав Иванович, Виллиан, Неманья Видич. В России можно развиваться, а не, наоборот, заканчивать.

    Что касается философии, то премьер-лига очень интересна. За последние четыре года титул брали четыре разных клуба – далеко не во всех странах такое происходит. Турнир интересный, непредсказуемый до самого финиша. Я общался со многими иностранцами, которые могли сравнить европейские лиги с российской. Легионеры говорят, что чемпионат тяжелый в физическом плане. Сюда нельзя приехать и на одной ноге кого-то обыграть, необходимо выкладываться по полной, бороться», – сказал Цорн.

    • Журналисты «Спорт-Экспресса» сообщали, что Цорн – сын президента РПЛ Сергея Прядкина.
    • «Спартак» стартует в сезоне 13 июля матчем против «Сочи».
    • В минувшем сезоне москвичи финишировали пятыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8962

      vladimir-7 1 минуту назад

      Взгляд из свинарника: Т.Цорн сравнил игры спартака и европейских
      клубов и своему папе (Прядкину) дал по затылку.

      0
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      Рейтинг: +9798

      Garrincha58 2 минуты назад

      откуда он вылез ктось этот Томас

      1
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      Рейтинг: +4183

      ilichkadr 5 минут назад

      Пацан мнит себя стратегом. Самооценка и уровень притязаний зашкаливают. Посмотрим, что ты нарулишь в Спартаке.

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